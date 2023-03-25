Ситуация с электроэнергией в Украине изменится: в "Укрэнерго" озвучили прогноз 

В Украине наблюдается снижение энергопотребления. В ближайшие недели потребление будет снижаться. Это связано с окончанием отопительного сезона.

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Об этом сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает "Интерфакс". "Окончание осенне-зимнего сезона и отопительного периода обусловит дальнейшее снижение энергопотребления, и энергосистеме будет легче его покрыть ресурсами электростанций, которые сейчас у нас есть", - подытожил он.

Как пояснил Кудрицкий, снижению потребления электроэнергии будет способствовать, прежде всего, сезонный фактор. "Системы отопления работают, как правило, на природном газе, однако соответствующие насосы и другое оборудование, установленное на теплоэлектроцентралях и в котельных также потребляет электроэнергию. Поэтому снижение объемов производства тепла автоматически обусловит и снижение объемов производства электроэнергии. Поэтому будет еще легче энергосистеме", – отметил глава НЭК.

В то же время, он также положительно оценил внедряемые на уровне правительства программы по энергосбережению, например организованную замену населением ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

"Такие меры энергосбережения также дают и будут давать свой эффект. Поэтому мы все стали немного энергоэффективнее этой зимой и научились экономить", – констатировал Кудрицкий.

По его словам, в результате российских масштабных ракетных атак против украинской энергосистемы ситуация с энергобалансом, который Украина удерживает уже несколько недель, все еще остается неустойчивой.

"Поэтому мы будем работать над восстановлением генерирующих мощностей. Летом планируем работу так, чтобы энергоблоки, которые пойдут в ремонт, были замещены вышедшими из восстановления. Или будем дополнительно применять включение энергоблоков других электростанций", – отметил глава "Укрэнерго".

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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