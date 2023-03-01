В Украине могут резко повысить тарифы на газ и электроэнергию: когда и сколько будем платить

В Украине в ближайшее время могут пересмотреть тарифы на газ и электроэнергию. В Офисе президента уже заявили о том, что придет время принимать решение. При этом в Кабмине добавляют: пересчет цен пытаются отсрочить, хотя долго тянуть не удастся. Разрушенные энерносети необходимо восстанавливать, а на это нужны миллиарды долларов.

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О том, как и когда украинцам могут пересчитать цены на коммуналку, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и почему могут подорожать электроэнергия и газ

"Судя по риторике, весной поднимут не только тарифы на электроэнергию, но и тарифы на газ. Ориентир для газа 12-14 грн за куб, для электроэнергии 2,5-3,5 грн за кВт*час", – уверен эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко. Экономически обоснованные тарифы на газ и ток действительно значительно выше рыночных и разницу в ценах компенсируют из государственного бюджета.

Атаки РФ на энергетическую систему повредили как минимум половину объектов. Теперь для ремонтных работ и замены оборудования нужны миллиарды долларов. Таких денег у компаний нет. Объекты генерации (теплоэлектростанции, атомные станции, гидроэлектростанции), компании, которые занимаются распределением электроэнергии – все нуждаются в масштабных инвестиций.

Этих денег нет ни в бюджете, ни у компаний. Повышать тарифы нужно, единственный аргумент против: платежеспособность население упала и у многих украинцев просто нет денег для того, чтобы платить за газ и электроэнергию столько, сколько на самом деле они должны стоить.

Собеседник OBOZREVATEL в Кабмине рассказывает: конкретные механизмы как минимум на уровне министерства не прорабатываются всерьез. Мол, понимание о том, что необходимо принимать решение и повышать тарифы есть, но поручений готовить такое решение не было.

"Конечно, будут повышаться тарифы. Тут вопрос скорее после победы или во время войны. И это политическое решение. По моим ощущениям, как минимум до конца лета никто не будет пересматривать тарифы. Если бы сейчас была рыночная цена, кВт*час стоил бы больше 3 грн", – рассказал собеседник в правительстве.

Сколько придется платить после возможного повышения цен

Низкие цены для населения частично компенсируются высокими тарифами для бизнеса. В то время как население платит за ток по цене в 1,44 грн за кВт*час, юридические лица вынуждены платить около 6 грн за каждый кВт*час.

Главный минус удерживания низкого тарифа для всех: фактически государство субсидирует и богатых, и бедных. Семьи, которые могут позволить себе платить за электроэнергию по рыночной цене, также за счет бюджета и спецобязательств платят за током по "льготному" тарифу. Такой принцип считается неэффективным. Мол, из бюджета (а это деньги всех украинцев), компенсируют дешевый ток и для малообеспеченных, и для миллионеров.

Если бы тарифы повысили примерно до 3 грн за кВт*час и 13 грн за кубометр газа, суммы в платежках:

при потреблении 200 кВт*час электроэнергии в месяц:

действующий тариф: 288 грн

рыночный тариф: 600 грн

при потреблении 150 кубометров газа в месяц:

действующий тариф: 1194 грн

рыночный тариф: 1950 грн

Алексей Рябчин, советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, рассказал OBOZREVATEL: финансовое положение энергетики крайне сложная. Если раньше "Укрэнерго" могло зарабатывать, продавая электроэнергию, то сейчас таких возможностей нет. Кроме того, сложная ситуация и у компаний, которые работают непосредственно с населением. Им приходится сталкиваться с огромными долгами.

По его словам, дискуссия о том, как повышать тарифы, отложена. Действует мораторий, кроме того, у украинцев нет финансового положения. "Но время точно наступит", – пояснил он.

Как минимум до конца отопительного сезона дискуссию о повышении тарифов поднимать не будут. Далее ситуация будет зависеть от целого ряда факторов, в том числе от того, как быстро закончится война и какой будет ситуация в экономике. Те украинцы, которые не смогут оплачивать коммуналку после роста тарифов, смогут воспользоваться субсидиями.

Монетизированная программа субсидий позволит покрывать расходы на коммуналку. Правда, далеко не все малообеспеченные семьи смогут воспользоваться скидкой. Например, если в семье есть безработный, который официально не зарегистрирован в таком статусе и не платит ЕСВ в течение трех месяцев, это является основанием для того, чтобы отказать в субсидии.