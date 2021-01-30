Счетчик на тепло может окупиться почти за месяц: эксперт рассказал, сколько можно сэкономить

В Украине тепловой счетчик на многоэтажный дом может сократить расходы на отопление одного квадратного метра жилья с 38,5 до 30,5 грн. Прибор учета может полностью окупиться практически за месяц.

Об этом в комментарии UBR рассказал глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко. "Если брать, например, счетчики на отопление, то в этом случае их есть два вида: общедомовой и квартирный. Установка домового счетчика даст возможность сэкономить 8-10 грн на 1 кв.м. Но это тогда, когда мы берем по Киеву, поскольку в столице без установки такого счетчика стоимость тепла на 1 кв.м составляет 38,5 грн", – отметил он.

Окупаемость общедомового счетчика в таком случае составит чуть более месяца. Если же человек устанавливает квартирный счетчик, а это возможно не в каждом доме (зачастую это возможно уже в современных многоэтажках), то он получит уже очень серьезную экономию – до 10 грн на 1 кв.м.

"В первом случае, если общедомовой счетчик стоит в среднем от 30 тыс. грн до 60 тыс. грн в зависимости от количества квартир… Если мы с вами посчитаем экономию в 8 грн на 1 кв.м (жилая площадь среднего многоквартирного дома 5 тыс. "квадратов"), то экономия составит около 40 тыс. грн в месяц на весь дом", – отметил Попенко.

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