Украинцы назвали повышение цен на газ грабительством. Видео опроса

Большинство украинцев, опрошенных на улицах Киева, негативно относятся к повышению тарифов на газ для населения.

Опрос граждан провел корреспондент OBOZREVATEL. Отметим: были и те респонденты, которые считают рост цен на "голубое топливо" оправданным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Люди, наверное, понимают, что они делают. Это продукт, который покупается у кого-то", – сказал один мужчина.

"Как это – пенсионерам ничего не повышают (если повышают – какие-то копейки дают буквально) а цены везде растут. Не говоря о том, что продукты, так еще и коммуналка", – считает женщина.

Парень, который решил отвечать на вопрос на ходу, заявил, что "повышение тарифов – это всегда плохо". "Особенно в такое время, когда работать нет возможности", – напомнил о последствиях пандемии и карантина он.

"Обещания были тарифы не повышать. Тем более, что реальная возможность их понизить есть", – считает другая украинка. Свою позицию она пояснила тем, что Украина и сама добывает газ в больших объемах.

Некоторые люди называл тарифы настоящим грабительством, другие – неоправданным как экономическим, так и политическим шагом.

Предлагаем посмотреть полные ответы украинцев в нашем видео:

Как писал OBOZREVATEL: