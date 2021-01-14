Украинцы назвали повышение цен на газ грабительством. Видео опроса
Большинство украинцев, опрошенных на улицах Киева, негативно относятся к повышению тарифов на газ для населения.
Опрос граждан провел корреспондент OBOZREVATEL. Отметим: были и те респонденты, которые считают рост цен на "голубое топливо" оправданным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Люди, наверное, понимают, что они делают. Это продукт, который покупается у кого-то", – сказал один мужчина.
"Как это – пенсионерам ничего не повышают (если повышают – какие-то копейки дают буквально) а цены везде растут. Не говоря о том, что продукты, так еще и коммуналка", – считает женщина.
Парень, который решил отвечать на вопрос на ходу, заявил, что "повышение тарифов – это всегда плохо". "Особенно в такое время, когда работать нет возможности", – напомнил о последствиях пандемии и карантина он.
"Обещания были тарифы не повышать. Тем более, что реальная возможность их понизить есть", – считает другая украинка. Свою позицию она пояснила тем, что Украина и сама добывает газ в больших объемах.
Некоторые люди называл тарифы настоящим грабительством, другие – неоправданным как экономическим, так и политическим шагом.
Предлагаем посмотреть полные ответы украинцев в нашем видео:
Как писал OBOZREVATEL:
14 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинское правительство провело встречу с МВФ относительно цен на газ в стране.
В январе-2021 цена на природный газ для населения была увеличена на 14%. Люди отреагировали на это протестами.
Президент Владимир Зеленский призвал правительство снизить коммуналку, а 13 января вместе с и.о. министра энергетики и премьером определил новую стоимость газа – 6,99 грн за кубометр.
Новая цена на 30% ниже, чем действующие тарифы. Однако она будет действовать только до конца отопительного сезона, далее стоимость будет рыночной.