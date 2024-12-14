Подрыв автомобиля в Днепре: полиция задержала подозреваемого в совершении теракта. Фото

Сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины задержали подозреваемого в совершении теракта в Днепре 14 декабря, в результате которого погиб один человек. По предварительным данным, задержанный действовал по указаниям спецслужб страны-агрессора РФ.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. На месте, где произошел взрыв, работала следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы.

Правоохранители отметили, что теракт произошел возле одного из административных зданий в центральном районе Днепра.

Были проведены оперативные мероприятия, в рамках которых полицейские совместно с СБУ за несколько часов разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель.

В СБУ уточнили, что это ранее судимый 37-летний житель Днепропетровской области. Фигуранта дела доставили в отделение полиции. По месту жительства задержанного продолжаются обыски.

Следователи СБУ квалифицировали инцидент как террористический акт (ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины). Задержанному грозит пожизненное заключение. В настоящее время продолжаются следственные действия.

До объявления официальной информации о задержании подозреваемого глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поблагодарил сотрудников СБУ, Национальной полиции и всех, кто участвовал в поиске причастных к теракту в Днепре.

"Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к этому преступлению. Виновные будут непременно найдены и привлечены к ответственности", – добавили в СБУ.

Офицер Анатолий Штефан опубликовал фото подозреваемого без цензуры и сообщил, что имя задержанного Рубен Восканян.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки около 14:45 прогремел мощный взрыв возле автомобиля. В результате него один человек погиб, еще четверо людей были ранены, среди них двое полицейских.

Всех пострадавших доставили в больницу. В полиции сообщили, что сейчас медики борются за их жизни.

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