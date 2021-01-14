Українці назвали підвищення цін на газ грабіжництвом. Відео опитування

Більшість українців, опитаних на вулицях Києва, негативно ставляться до підвищення тарифів на газ для населення.

Опитування громадян провів кореспондент OBOZREVATEL. Зазначимо: були й ті респонденти, які вважають зростання цін на "блакитне паливо" виправданим (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Люди, напевно, розуміють, що вони роблять. Це продукт, який купується у когось", – сказав один чоловік.

"Як це – пенсіонерам нічого не підвищують (якщо підвищують – якісь копійки дають буквально), а ціни скрізь ростуть. Не кажучи про те, що продукти, то ще й комуналка", – вважає жінка.

Хлопець, який вирішив відповідати на запитання на ходу, заявив, що "підвищення тарифів – це завжди погано". "Особливо в такий час, коли працювати немає можливості", – нагадав про наслідки пандемії і карантину він.

"Обіцянки були тарифи не підвищувати. Тим паче, що реальна можливість їх знизити є", – вважає інша українка. Свою позицію вона пояснила тим, що Україна і сама видобуває газ у великих обсягах.

Деякі люди називав тарифи справжнім грабіжництвом, інші – невиправданим як економічним, так і політичним кроком.

Пропонуємо подивитися повні відповіді українців у нашому відео:

Як писав OBOZREVATEL: