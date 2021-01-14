Українці назвали підвищення цін на газ грабіжництвом. Відео опитування
Більшість українців, опитаних на вулицях Києва, негативно ставляться до підвищення тарифів на газ для населення.
Опитування громадян провів кореспондент OBOZREVATEL. Зазначимо: були й ті респонденти, які вважають зростання цін на "блакитне паливо" виправданим (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Люди, напевно, розуміють, що вони роблять. Це продукт, який купується у когось", – сказав один чоловік.
"Як це – пенсіонерам нічого не підвищують (якщо підвищують – якісь копійки дають буквально), а ціни скрізь ростуть. Не кажучи про те, що продукти, то ще й комуналка", – вважає жінка.
Хлопець, який вирішив відповідати на запитання на ходу, заявив, що "підвищення тарифів – це завжди погано". "Особливо в такий час, коли працювати немає можливості", – нагадав про наслідки пандемії і карантину він.
"Обіцянки були тарифи не підвищувати. Тим паче, що реальна можливість їх знизити є", – вважає інша українка. Свою позицію вона пояснила тим, що Україна і сама видобуває газ у великих обсягах.
Деякі люди називав тарифи справжнім грабіжництвом, інші – невиправданим як економічним, так і політичним кроком.
Пропонуємо подивитися повні відповіді українців у нашому відео:
Як писав OBOZREVATEL:
14 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що український уряд провів зустріч із МВФ щодо цін на газ у країні.
У січні 2021-го ціну на природний газ для населення було збільшено на 14%. Люди відреагували на це протестами.
Президент Володимир Зеленський закликав уряд знизити комуналку, а 13 січня разом із в.о. міністра енергетики та прем'єром визначив нову вартість газу – 6,99 грн за кубометр.
Нова ціна на 30% нижча, ніж чинні тарифи. Однак вона буде діяти тільки до кінця опалювального сезону, далі вартість буде ринковою.