Режим подачи света: энергетики рассказали, чего ожидать украинцам 19 марта

Энергосистема Украины работает стабильно, а электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления. В связи с этим облэнерго сообщают об отсутствии необходимости ограничивать подачу электроэнергии украинцам. Впрочем там подчеркивают: в случае перегрузки сетей, электричество могут отключать – согласно графикам.

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"В настоящее время лимиты от НЭК Укрэнерго отсутствуют. Однако при перегрузке сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах. Они будут происходить согласно стабилизационным графикам (график почасовых отключений)", – сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

Такое же сообщение опубликовали энергетики и в других регионах. В частности:

Не планируют отключать электричество и в, частности, в Полтавской области. При этом там призвали жителей региона экономнее пользоваться бытовыми приборами, освещением и электроотоплением – ведь "от этого зависит стабильная работа электросетей".

"В настоящее время не планируются отключения от сети", – сообщили в Винницаоблэнерго. С таким же заявлением выступили и энергетики других областей. В частности:

Генераторы и павербанки держать наготове

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко советует украинцам держать генераторы и повербанки в режиме готовности. Ведь до полного восстановления сети и генерации угроза аварийных отключений электроэнергии будет сохраняться.

"Риск аварий будет сохраняться, пока мы не восстановим наши высоковольтные линии и генерационные мощности. Линии находятся в состоянии "отремонтированы на колене", поскольку пока не было возможности отвозить оборудование в заводские условия, восстанавливать его капитально или массово заменить новым", – объяснил Харченко.

В настоящее же время, по его словам, энергоснабжение в Украине не настолько надежно, как было до повреждений. "Я бы очень рекомендовал сохранять тот режим готовности к любым неожиданностям еще по меньшей мере в течение нескольких месяцев. Потому что гарантировать ничего нельзя", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в Украине тариф на электроэнергию могут увеличить примерно в два раза: с 1,44 грн за кВт*час (при потреблении до 250 кВт*час в месяц) до 2,5 грн за кВт*час. Такой шаг, уверяют, необходим для проведения ремонтных работ.

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