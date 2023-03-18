Тариф на электроэнергию украинцам пересчитают: какую цену установят

В Украине тариф на электроэнергию могут увеличить примерно в два раза: с 1,44 грн за кВт*час (при потреблении до 250 кВт*час в месяц) до 2,5 грн за кВт*час. Такой шаг необходим для проведения ремонтных работ.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, восстановление энергосистемы будет стоить миллиарды, без повышения тарифов этих денег не найти. В марте заканчивается срок действия постановления Кабмина, которым установлен действующий тариф на электроэнергию.

Официально в Кабмине отказываются анонсировать возможный пересчет тарифов, но признаются, что рассматривают разные сценарии. По информации OBOZREVATEL, может идти речь о росте цен на ток примерно до 2,5 грн/кВт*ч (сейчас при потреблении до 250 кВт*ч в месяц нужно платить по 1,44 грн, а при потреблении от 250 кВт*ч в месяц – 1,8 грн/кВт*ч.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине варианты повышения тарифов на электроэнергию рассматривали в течение нескольких лет. Однако из-за непопулярности такого шага окончательное решение так и не приняли. Россия нанесла ущерб энергетике Украины на миллиарды долларов. По оценкам премьер-министра Дениса Шмыгаля, повреждена как минимум половина энергетической инфраструктуры.

Срок действия постановления правительства о ПСО истекает 31 марта 2023 года. Поэтому КМУ нужно либо продлить документ (оставив в действующей редакции или обновив ее), либо дождаться отмены, переведя отрасль на рыночные рельсы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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