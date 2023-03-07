Украинцам советуют держать генераторы и павербанки наготове: отключения света могут вернуться

До полного восстановления сети и генерации угроза аварийных отключений электроэнергии будет сохраняться. Причина – схемы энергоснабжения еще не пребывают на необходимом уровне качества и надежности. Кроме того, остается угроза новых атак по украинской энергосистеме. В связи с чем украинцам стоит держать генераторы и павербанки в режиме готовности.

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Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил: угроза аварийных отключений электроэнергии в Украине остается даже несмотря на профицит 1,5-2 ГВт.

"Риск аварий будет сохраняться, пока мы не восстановим наши высоковольтные линии и генерационные мощности. Линии находятся в состоянии "отремонтированы на колене", поскольку пока не было возможности отвозить оборудование в заводские условия, восстанавливать его капитально или массово заменить новым", – объяснил Харченко.

При этом он подчеркнул: активное восстановление энергосистемы будет происходить в лучшем случае с июня. Ожидается, что тогда начнут поступать самые нужные элементы оборудования.

Кроме того, отметил Харченко, в настоящее время энергоснабжение в Украине не настолько надежно, как было до повреждений. В связи с чем – а также с учетом угрозы новых российских атак на энергосистему – "генераторы и павербанки [украинцам] еще понадобятся".

"Я бы очень рекомендовал сохранять тот режим готовности к любым неожиданностям еще по меньшей мере в течение нескольких месяцев. Потому что гарантировать ничего нельзя", – резюмировал эксперт.

В Украине подготовили 10 вариантов повышения тарифов на электричество

В то же время советник премьер-министра Юрий Бойко рассказал, что в настоящее время существует 10 вариантов изменения тарифа на электроэнергию в Украине. При этом в Кабмине признают: повышение тарифов может вызвать недовольство у потребителей. Однако там уверены: адресные монетарные субсидии для незащищенных слоев населения способны полностью нивелировать социальное напряжение.

В то же время он выразил убеждение, что нынешняя система тарифов, при которой те, кто потребляет меньше 250 киловатт-часов в месяц, платит 1,44 грн за 1 киловатт-час, а кто больше – 1,68 грн, является неправильной. "Определять состояние потребителей по объему потребления некорректно. Ведь "первые 250 киловатт-часов ничем с точки зрения стоимости не отличаются от последующих", – объяснил советник премьер-министра.

Также Бойко признал: имеющиеся варианты изменения тарифа являются "традиционным трудным выбором между экономической очевидностью и политической целесообразностью". "Каким будет решение, посмотрим", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики Герман Галущенко же заявил, что при отсутствии ракетных атак РФ на украинскую энергосистему к графикам плановых отключений тока возвращаться не придется. Те же отключения, которые будут применяться, будут "разовыми" – их целью будет проведение ремонтов.

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