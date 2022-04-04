ПриватБанк и Monobank отменили кредитные каникулы, но снизили ставки: украинцев заставляют переплачивать

Александр Литвин
Коммуналка
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ПриватБанк и 'Моно' решили насчитывать проценты

Крупнейший государственный ПриватБанк, а также коммерческий Monobank в апреле вернули проценты за использование кредитных средств. Ранее в обоих банках сообщали, что ввели кредитные каникулы до июня и установили ставку около 0%. Однако уже в апреле заявили, что за использованные кредитные средства нужно платить 1,7% в месяц в "Привате" и 1,6% в "Моно".

Об этом говорится в сообщении ПриватБанка и посте сооснователя Monobank Олега Гороховского. Кроме того, жалобы на такие действия оставляют на страницах профильного портала "Минфин".

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"Везде писали, что кредитные каникулы до июня месяца, в приложении тоже было написано, что при неуплате кредитных средств будет начислено только 0,00001%. Было большое уважение и благодарность за понимание людей. Было… На всякий случай, еще в конце месяца перепроверила в приложении – процентов не будет. Потом видела негативные отзывы, что ПриватБанк снимает проценты, не понимала, почему так пишут, мне даже сообщение не приходило о каких-либо изменениях. Каково же было удивление и разочарование, зайдя в приложение…сообщение, где речь шла о не начислении процентов вы удалили и уже начисленные проценты", – жалуется клиентка банка.

ПриватБанк принял решение вернуть проценты в апреле и в мае, однако снизил их размер почти в два раза. При этом пополнение кредитки до июня, как отмечают в финучреждении, происходит по собственному желанию.

Monobank c 1 апреля и до окончания действия военного положения установил ставку по всем кредитным продуктам до 1,6% в месяц. Изменения касаются всех кредитных продуктов банка: черных и элитных карточек, ранее оформленных рассрочек и кредитов наличными.

Гороховский ранее объяснял, что проценты по кредитам нужно вернуть, чтобы банк мог выплачивать депозиты. По словам банкира, полная отмена процентов привела бы к банкротству финучреждения.

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