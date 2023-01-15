Правила для льгот на коммуналку в Украине обновили: как теперь получить деньги

В Украине с 1 января 2023 года все субсидии и льготы на оплату услуг ЖКХ стали выплачивать исключительно в наличной денежной форме. В связи с этим некоторым украинцам придется обратиться в уполномоченные органы с заявлениями.

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Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Именно это ведомство с конца 2022 года занимается назначением и выплатой субсидий и коммунальных льгот. При этом следует понимать, что правила расчета размера помощи не изменились.

Так, льготникам, которые к декабрю-2022 уже получали льготы в наличной форме, а также новым получателям, перечислят средства на счета, уже открытые в банках, или через отделение АО "Укрпочта". Способ выплаты зависит от того, какой именно вариант выбрал человек при оформлении помощи.

При этом пенсионерам, которые до декабря-2022 получали льготы в денежной безналичной форме, выплата средства переведут на счета в уполномоченных банках или через отделение "Укрпочты", где человек получает пенсию.

А украинцам, которые не являются пенсионерами, но до декабря 2022 получали помощь на оплату коммуналки в безналичной форме, средства перечислят на счета в Ощадбанке, которые там открыл ПФУ. Чтобы получить средства с такого счета, нужно лично обратиться в Ощадбанк и заключить дополнительный договор на обслуживание.

Если льготник желает получать средства на выплату льгот на счет в другом банке или через отделение "Укрпочты", он должен обратиться с заявлением в территориальный орган ПФУ. Есть несколько способов::

лично в сервисном центре главного управления ПФУ;

по почте;

через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

При этом средний размер субсидий в 2023 году составит 1700-1800 грн на месяц. Формула расчета субсидии: субсидия = плата за ЖКУ в пределах норм и нормативов – обязательный платеж.

Украинцы могут узнать, начислена ли им субсидия – и в каком размере – онлайн. Для этого следует выполнить несколько шагов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам с "лишней" жилплощадью раздают деньги на коммуналку. Некоторые домохозяйства со сверхнормативной площадью жилья имеют право на выплаты.

Также сообщал, ранее Апелляционный суд признал законным решение обязать местную жительницу вернуть субсидию в бюджет. Оказалось, что ее сын приобрел автомобиль. Таким образом, он совершил покупку на сумму более 50 тыс. грн и его семья потеряла право на субсидию.

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