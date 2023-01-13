Украинцам с "лишней" площадью жилья раздают деньги на коммуналку: кто может претендоваь

Субсидия на оплату коммуналки в Украине может назначаться на сверхнормативную площадь жилья. Претендовать на такую помощь могут нетрудоспособные неработающие лица, проживающие сами.

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Такое исключение из правил предусмотрено законодательством, сообщил Пенсионный фонд. В ведомстве назвали четкие категории, на которые распространяется "льгота". Это проживающие самостоятельно, но неработающие:

пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, в связи с потерей кормильца или по инвалидности, а также достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию по выслуге лет;

лица, получающие государственную социальную помощь за неимением права на пенсию и лица с инвалидностью;

получатели социальной помощь по инвалидности с детства и дети с инвалидностью;

граждане, получающие временную государственную социальную помощь неработающим, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату;

лица, не достигшие совершеннолетия.

Эти украинцы могут воспользоваться правом назначения субсидии на сверхнормативную площадь жилья. Для этого им нужно указать свою принадлежность к одной из льготных категорий в декларации.

Как площадь жилья – сверхнормативная?

В обычных случаях субсидия на оплату ЖКХ в Украине не назначается, если общая площадь жилого помещения составляет:

больше 130 кв. м для квартир в многоквартирном доме;

для квартир в многоквартирном доме; более 230 кв. м для индивидуальных домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2023 году средний размер субсидии составит 1800 грн. Правила получения помощи в 2023 году не изменили, при этом еще с прошлого года администрированием субсидий занимается Пенсионный фонд.

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