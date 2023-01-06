Украинцы могут узнать, начислена ли субсидия, онлайн: инструкция

Украинцы могут узнать, начислена ли им субсидия – и в каком размере – онлайн. Для этого следует выполнить несколько шагов. Прежде всего, зайти на соответствующий портал Минсоцполитики.

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Адрес портала – subsidii.ioc.gov.ua. Далее в специальном поле следует ввести личные данные:

область;

населенный пункт;

улицу;

номер дома;

при необходимости – номер квартиры.

Отметим: это единственные личные данные, которые запрашивает портал. Фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ИНН и пр. он не вводить не требует.

Следующий шаг – подтверждение, что вы не робот. После этого нажмите кнопку "Искать" – и перед вами появится вся информация о субсидии:

ее начисление (или отсутствие);

сумма;

период назначения и пр.

Напомним: субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. Она рассчитывается:

на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

В то же время, субсидии и льготы на оплату услуг ЖКХ получать одновременно в Украине нельзя. Однако некоторые украинцы имеют право на оба вида помощи от государства – в таком случае им придется выбрать один из них. Такие правила предусмотрены постановлением правительства от 21 октября 1995 г. № 848 (последние изменения – от 8 октября 2022 г.).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине местная власть через суды заставляет возвращать субсидию, полученную с нарушением правил. Если украинец не указал свой реальный доход, не указал в декларации родственника, большие расходы, изменения в материальном положении, однако при этом все равно получал субсидию, он должен вернуть выплату в бюджет.

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