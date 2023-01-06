Украинцы могут узнать, начислена ли субсидия, онлайн: инструкция
Украинцы могут узнать, начислена ли им субсидия – и в каком размере – онлайн. Для этого следует выполнить несколько шагов. Прежде всего, зайти на соответствующий портал Минсоцполитики.
Адрес портала – subsidii.ioc.gov.ua. Далее в специальном поле следует ввести личные данные:
- область;
- населенный пункт;
- улицу;
- номер дома;
- при необходимости – номер квартиры.
Отметим: это единственные личные данные, которые запрашивает портал. Фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ИНН и пр. он не вводить не требует.
Следующий шаг – подтверждение, что вы не робот. После этого нажмите кнопку "Искать" – и перед вами появится вся информация о субсидии:
- ее начисление (или отсутствие);
- сумма;
- период назначения и пр.
Напомним: субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. Она рассчитывается:
- на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября;
- на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.
В то же время, субсидии и льготы на оплату услуг ЖКХ получать одновременно в Украине нельзя. Однако некоторые украинцы имеют право на оба вида помощи от государства – в таком случае им придется выбрать один из них. Такие правила предусмотрены постановлением правительства от 21 октября 1995 г. № 848 (последние изменения – от 8 октября 2022 г.).
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине местная власть через суды заставляет возвращать субсидию, полученную с нарушением правил. Если украинец не указал свой реальный доход, не указал в декларации родственника, большие расходы, изменения в материальном положении, однако при этом все равно получал субсидию, он должен вернуть выплату в бюджет.
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