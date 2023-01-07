В Украине через суд заставили вернуть субсидию в бюджет: какое правила нарушили 

В Украине Апелляционный суд в Ривно признал законным решение обязать местную жительницу вернуть субсидию в бюджет. Оказалось, что ее сын приобрел автомобиль. Таким образом он совершил покупку на сумму выше 50 тыс. грн и его семья потеряло право на субсидию.

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Об этом говорится в пресс-службе суда. Так, женщина подала иск и заявила, что субсидию она получала законно. Однако суд принял решение, что деньги нужно вернуть в бюджет.

Украинка подала в Минсоцполитики декларацию о доходах и расходах, однако не указала, что ее сын, зарегистрированный по тому же адресу, в год назначения субсидии совершил покупку транспортного средства, стоимость которого значительно превышает 50 тысяч гривен.

Это обстоятельство стало известно после проверки, проведенной работниками Управления труда и социальной защиты населения, и подтверждается регистрационной карточкой Территориального сервисного центра МВД в Ривенской области.

Напомним, что согласно действующему законодательству жилищная субсидия рассчитывается на всех членов домохозяйства. В этом споре ответчица, обратившаяся за назначением жилищной субсидии, указала в декларации, что покупок, превышающих 50 тысяч гривен, не было.

Когда не назначается субсидия

Если общая площадь жилого помещения больше 130 кв. м для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. м для индивидуальных домов.

Член семьи в период года перед назначением жилищной субсидии совершил операцию на сумму, превысившую 50 тыс. грн. Это, в частности:

покупка земельного участка, квартиры или дома, другой недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления; оплата любых работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг); платеж в соответствии со сделками, по которым предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимость или транспортные средства (кроме наследства и дарения); взнос в уставный (складочный) капитал общества, предприятия, организации; благотворительность (исключительно посредством уплаты средств); предоставление возвратной/безвозвратной финансовой помощи, ссуды; покупка безналичной или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских и/или образовательных услуг).

Член семьи на 1-е число месяца, с которого назначается субсидия, имеет в собственности более одной квартиры (или одного дома), кроме жилых помещений в общежитиях и жилья:

принадлежащего на правах общей совместной или долевой собственности; на которое оформлено право на наследство, при условии, что ни одно из находящихся в собственности жилых помещений, в том числе на которое оформлено право на наследство, не сдается в аренду, что подтверждается актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства; на которое оформлено право на наследство, при условии, что ни одно из находящихся в собственности жилых помещений, в том числе на которое оформлено право на наследство, не сдается в аренду, что подтверждается актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства; расположенного в сельской местности, поселках городского типа на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, Крыму и г. Севастополе, в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения; непригодного для проживания в результате боевых действий страны-террориста РФ; полученного ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, лицом из их числа за счет государственного или местного бюджета.

На 1-е число месяца, с которого назначается субсидия, имеет на депозитном банковском счете наличные средства в сумме более 100 тыс. грн или ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) на сумму свыше 100 тыс. грн.

В собственности есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), или более одного транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что некоторых украинцев могут заставить вернуть субсидии на оплату коммунальных услуг. Это может произойти, если гражданин скрыл информацию о настоящих доходах, но получал денежные средства.

Также субсидию могут заставить вернуть в бюджет, если украинец не оплачивает в полном объеме коммуналку более 3 месяцев.

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