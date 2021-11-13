Способы и защита от мошенников. Как оплатить коммунальные услуги онлайн

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Коммуналка
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Оплата коммунальных услуг в интернете

Для оплаты коммунальных услуг украинцам не нужно тратить много времени и сил на очереди и поездки в банк. Это можно сделать дома, а понадобится лишь интернет, счета на оплату и телефон.

О том, где и как оплачивать коммуналку, получить квитанцию и уберечься от аферистов – читайте в материале OBOZREVATEL.

Оплата на сайте

Коммунальные услуги можно оплатить сразу же на сайте поставщика. К примеру, в Киеве за тепло и горячую воду нужно зайти на сайт "Киевтеплоэнерго", за газ – на сайт "КиевГазЭнерджи" или "Киевгаз" и др.

Процедура оплаты очень легкая. Сначала нужно зайти в личный кабинет с помощью предоставления своей электронной почты, номера телефона и кода авторизации. А уже после этого ввести данные и оплатить счета с помощью банковской карты.

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Сервисы банков

Также можно заплатить за коммуналку с помощью онлайн-банкинга. В Украине большинство банков предлагают такую услугу, в частности: Privat24, monobank, Ощадбанк. Для этого требуется лишь найти счета, ввести адрес или найти поставщика услуг по реквизитам. После этого уже оплачиваем счета.

Оплата коммунальных услуг
Оплата коммунальных платежей

Это очень удобно как минимум из-за того, что не нужно вводить данные карты. Оплата проводится сразу же, а еще плюс ко всему не снимается комиссия за перевод.

Кстати, существуют и другие способы оплаты коммунальных услуг. К примеру, в стране все чаще создают специальные сервисы и сайты. В число таковых входят Oplata, iPay.ua, Рortmone и др. Но чаще всего там взымается комиссия.

Квитанции и защита от мошенников

Стоит отметить, что оплачивая счета в интернете, не стоит переживать о предоставлении квитанции. Во-первых, в сервисах есть история платежей, во-вторых – чеки об оплате приходят на указанную электронную почту.

Этот чек можно распечатать или сохранить в виде документа на своем устройстве, будь то телефон, планшет или компьютер.

Но не стоить забывать и о рисках, в Украине очень много мошенников. Нужно быть уверенными, что сайт настоящий, это можно понять по домену сайта (к примеру, настоящий – https://104.ua/ru/).

Дело в том, что аферисты могут копировать внешний вид сайта, а украинцы могут ввести данные карты. Деньги попадут в руки преступников.

Также никогда и никому нельзя передавать данные своей карточки или данные доступа в личный кабинет пользователя той или иной услуги. Если вы получаете запрос на эту информацию, к примеру, в Viber, по почте или по телефону – не давайте этих данных, потому что ни работник сервиса, ни работник коммунальной компании или банка не должен спрашивать эти данные.

О том, как правильно пользоваться банкоматом и что делать, если аппарат не выдал деньги – читайте в материале.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине из-за увеличения социальных нормативов в красной зоне карантина размер субсидий увеличится на 100-600 грн. Помощь монетизировали, то есть выдают наличностью, поэтому сэкономленное на оплате коммуналки можно оставить себе.