Способы и защита от мошенников. Как оплатить коммунальные услуги онлайн

Для оплаты коммунальных услуг украинцам не нужно тратить много времени и сил на очереди и поездки в банк. Это можно сделать дома, а понадобится лишь интернет, счета на оплату и телефон.

О том, где и как оплачивать коммуналку, получить квитанцию и уберечься от аферистов – читайте в материале OBOZREVATEL.

Коммунальные услуги можно оплатить сразу же на сайте поставщика. К примеру, в Киеве за тепло и горячую воду нужно зайти на сайт "Киевтеплоэнерго", за газ – на сайт "КиевГазЭнерджи" или "Киевгаз" и др.

Процедура оплаты очень легкая. Сначала нужно зайти в личный кабинет с помощью предоставления своей электронной почты, номера телефона и кода авторизации. А уже после этого ввести данные и оплатить счета с помощью банковской карты.

Видео дня

Также можно заплатить за коммуналку с помощью онлайн-банкинга. В Украине большинство банков предлагают такую услугу, в частности: Privat24, monobank, Ощадбанк. Для этого требуется лишь найти счета, ввести адрес или найти поставщика услуг по реквизитам. После этого уже оплачиваем счета.

Это очень удобно как минимум из-за того, что не нужно вводить данные карты. Оплата проводится сразу же, а еще плюс ко всему не снимается комиссия за перевод.

Кстати, существуют и другие способы оплаты коммунальных услуг. К примеру, в стране все чаще создают специальные сервисы и сайты. В число таковых входят Oplata, iPay.ua, Рortmone и др. Но чаще всего там взымается комиссия.

Стоит отметить, что оплачивая счета в интернете, не стоит переживать о предоставлении квитанции. Во-первых, в сервисах есть история платежей, во-вторых – чеки об оплате приходят на указанную электронную почту.

Этот чек можно распечатать или сохранить в виде документа на своем устройстве, будь то телефон, планшет или компьютер.

Но не стоить забывать и о рисках, в Украине очень много мошенников. Нужно быть уверенными, что сайт настоящий, это можно понять по домену сайта (к примеру, настоящий – https://104.ua/ru/).

Дело в том, что аферисты могут копировать внешний вид сайта, а украинцы могут ввести данные карты. Деньги попадут в руки преступников.

Также никогда и никому нельзя передавать данные своей карточки или данные доступа в личный кабинет пользователя той или иной услуги. Если вы получаете запрос на эту информацию, к примеру, в Viber, по почте или по телефону – не давайте этих данных, потому что ни работник сервиса, ни работник коммунальной компании или банка не должен спрашивать эти данные.

О том, как правильно пользоваться банкоматом и что делать, если аппарат не выдал деньги – читайте в материале.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине из-за увеличения социальных нормативов в красной зоне карантина размер субсидий увеличится на 100-600 грн. Помощь монетизировали, то есть выдают наличностью, поэтому сэкономленное на оплате коммуналки можно оставить себе.