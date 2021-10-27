Украинцы могут сэкономить на электроэнергии: какой тариф действует и как платить меньше

Кабинет министров от 1 октября установил для бытовых потребителей в Украине новые цены на электроэнергию. Теперь семьи, которые потребляют в месяц до 250 кВт-час, платят по тарифу 1,44 грн (с учетом НДС) за 1 кВт-час, а потребляющие больше 250 кВт-час – по тарифу 1,68 грн. Кстати, есть несколько способов, как платить меньше.

Сколько украинцы отдают за электроэнергию, как платить меньше, и откуда берутся тарифы на воду – читайте в материале OBOZREVATEL.

По сути, в Украине тариф был снижен. Ранее стоимость составляла 1,68 грн за 1 кВт-час. Однако сильной экономии для украинцев это не принесло, ведь в прошлом году электроэнергия стоила дешевле.

При потреблении 100 кВт-час электроэнергии платить необходимо:

в октябре 2020-го – 90 грн;

в октябре 2021-го – 144 грн.

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При потреблении 250 кВт-час:

в октябре 2020-го – 342 грн;

в октябре 2021-го – 360 грн.

При потреблении 500 кВт-час:

в октябре 2020-го – 762 грн;

в октябре 2021-го – 780 грн.

Стоит уточнить, что тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий отличаются от тарифов для населения. Тарифы на распределение электроэнергии для облэнерго устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Граждане могут в несколько раз сократить сумму в платежках. Для этого нужно установить двухзонные счетчики.

В целях экономии также можно:

покупать бытовые приборы с маркировкой А и А+;

выключать устройства, которые не используются;

отключать приборы, которые работают от аккумуляторов, как только они полностью зарядятся;

регулярно размораживать холодильники и морозильные камеры.

В Украине тарифы для водоканалов устанавливает НКРЭКУ. При этом тарифы на водоснабжение и водоотвод устанавливается отдельно, они различны для всех водоканалов.

Отметим, тариф на воду сильно зависит от цены электричества. Именно оплата тока составляет почти треть всех расходов водоканалов.

Так, в нашей стране есть две группы тарифов:

централизованное снабжение холодной водой и водоотвод;

централизованное снабжение холодной водой и водоотвод с использованием внутридомовых систем, для многоэтажных домов.

Тарифы на горячую воду принимают местные власти. В конце сентября госкомпания "Нафтогаз", Кабмин и Ассоциация городов Украины подписали Меморандум о взаимопонимании.

Это означает, что местные власти пообещали не повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне. При этом меморандум никого ни к чему не обязывает – по сути, это заявление о намерениях.

Так, местные власти, Кабмин и "Нафтогаз" договорились о том, что поставки газа для производства тепла будут бесперебойными. Для этого громады получат финансовую поддержку. Однако многие поставщики на местах уже стали заявлять о необходимости повысить тарифы.

О том, кто устанавливает тарифы на газ Украине и где наиболее выгоднее покупать – читайте здесь;

Как меняются для украинцев и компаний цены на отопление и почему в городах разная цена – читайте тут.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что в Украине у большинства поставщиков газа действуют два тарифа: месячный и годовой. Первая цифра меняется вместе с ситуацией на рынке, а вторая зафиксирована до мая 2022 года. Из-за срыва энергетической политики правительства некоторым украинцам придется платить за каждый кубометр голубого топлива 38,35 грн.