Украинцы могут сэкономить на электроэнергии: какой тариф действует и как платить меньше
Кабинет министров от 1 октября установил для бытовых потребителей в Украине новые цены на электроэнергию. Теперь семьи, которые потребляют в месяц до 250 кВт-час, платят по тарифу 1,44 грн (с учетом НДС) за 1 кВт-час, а потребляющие больше 250 кВт-час – по тарифу 1,68 грн. Кстати, есть несколько способов, как платить меньше.
Сколько украинцы отдают за электроэнергию, как платить меньше, и откуда берутся тарифы на воду – читайте в материале OBOZREVATEL.
По сути, в Украине тариф был снижен. Ранее стоимость составляла 1,68 грн за 1 кВт-час. Однако сильной экономии для украинцев это не принесло, ведь в прошлом году электроэнергия стоила дешевле.
При потреблении 100 кВт-час электроэнергии платить необходимо:
в октябре 2020-го – 90 грн;
в октябре 2021-го – 144 грн.
При потреблении 250 кВт-час:
в октябре 2020-го – 342 грн;
в октябре 2021-го – 360 грн.
При потреблении 500 кВт-час:
в октябре 2020-го – 762 грн;
в октябре 2021-го – 780 грн.
Стоит уточнить, что тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий отличаются от тарифов для населения. Тарифы на распределение электроэнергии для облэнерго устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).Как платить за "свет" меньше?
Граждане могут в несколько раз сократить сумму в платежках. Для этого нужно установить двухзонные счетчики.
В целях экономии также можно:
покупать бытовые приборы с маркировкой А и А+;
выключать устройства, которые не используются;
отключать приборы, которые работают от аккумуляторов, как только они полностью зарядятся;
регулярно размораживать холодильники и морозильные камеры.
В Украине тарифы для водоканалов устанавливает НКРЭКУ. При этом тарифы на водоснабжение и водоотвод устанавливается отдельно, они различны для всех водоканалов.
Отметим, тариф на воду сильно зависит от цены электричества. Именно оплата тока составляет почти треть всех расходов водоканалов.
Так, в нашей стране есть две группы тарифов:
централизованное снабжение холодной водой и водоотвод;
централизованное снабжение холодной водой и водоотвод с использованием внутридомовых систем, для многоэтажных домов.
Тарифы на горячую воду принимают местные власти. В конце сентября госкомпания "Нафтогаз", Кабмин и Ассоциация городов Украины подписали Меморандум о взаимопонимании.
Это означает, что местные власти пообещали не повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне. При этом меморандум никого ни к чему не обязывает – по сути, это заявление о намерениях.
Так, местные власти, Кабмин и "Нафтогаз" договорились о том, что поставки газа для производства тепла будут бесперебойными. Для этого громады получат финансовую поддержку. Однако многие поставщики на местах уже стали заявлять о необходимости повысить тарифы.
О том, кто устанавливает тарифы на газ Украине и где наиболее выгоднее покупать – читайте здесь;
Как меняются для украинцев и компаний цены на отопление и почему в городах разная цена – читайте тут.
OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что в Украине у большинства поставщиков газа действуют два тарифа: месячный и годовой. Первая цифра меняется вместе с ситуацией на рынке, а вторая зафиксирована до мая 2022 года. Из-за срыва энергетической политики правительства некоторым украинцам придется платить за каждый кубометр голубого топлива 38,35 грн.