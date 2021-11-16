Украинцы рискуют потерять деньги, пользуясь терминалами: как защититься от мошенников

Не только через банкоматы мошенники в Украине обманывают граждан и воруют деньги. У аферистов есть несколько схем для наживы через терминалы. Кстати, злоумышленники научились обманывать не только украинцев, но и сами устройства для пополнения счетов.

Как действуют мошенники и какие есть способы защиты – читайте в материале OBOZREVATEL.

Начнем с самой простой и банальной схемы. Аферист начинает на терминале операцию и не завершая ее отходит. Он может ввести перевод средств на свою или чужую карту, при этом указав сумму. Если следующий клиент внесет деньги или вставит карту (если пользуется именно банковским терминалом), то происходит списание средств по операции мошенника .

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Чтобы не попасть в такую ловушку, нужно соблюдать несколько простых правил:

прочтите на экране терминала о том, какую операцию он сейчас завершает (если не находится в режиме ожидания);

если у вас появились малейшие сомнения, следует отменить операцию. Просто нажмите клавишу "Отмена".

В 2021-м граждане столкнулись с новой уловкой злоумышленников – раздвоенный купюроприемник. В июле украинка Ирина Роменская из Днепра стала жертвой такой мошеннической схемы, о чем и рассказала в своем Facebook .

"Вот такой терминал стоит в торговом центре "Дафи" на территории компании "Киевстар". Вся фишка в том, что купюроприемник раздвоенный и деньги можно тыкнуть мимо", – объясняет Роменская.

Деньги нужно вносить на красную черту. "Черная снизу – мимо!!! Но даже для этого надо наклониться и тогда ты поймешь, что и куда... Но так как терминалам я никогда не кланялась.... то в этот раз я промахнулась!", – добавила украинка.

Причем это далеко не одиночный случай в Украине. Многие другие пользователи сети также жаловались на это. Уточним, что мобильный оператор не имеет к терминалу в "Дафи" никакого отношения, все это – дело рук мошенников.

Прежде чем пользоваться терминалом, всегда нужно проверять его. В первую очередь просмотрите, нет ли каких-нибудь подозрительных прикрепленных устройств. Также нужно удостовериться, что терминал находится в режиме ожидания, и никакая операция не проводится. Иначе вы рискуете потерять свои средства.

Аферисты в нашей стране умеют обманывать даже сами терминалы. Устройства принимают специально подготовленные злоумышленниками купюры, фиксируя зачисления на счета клиента. После этого система терминала выдает ошибку и возвращает купюру владельцу .

В 2018-м этой схемой воспользовались двое украинцев, а сумма "прибыли" составила аж 5 млн грн. Всего за полгода они провели около 400 банковских операций на территории 11 областей.

Напомним, мошенники распространяют в соцсетях фейковую информацию о лечении детей. Аферисты размещают жалобные публикации якобы о сборе средств для девочки "Анички". Но фотографии документов, размещенные в Facebook, очень плохого качества, и информации практически не видно. Видно лишь "Анна" в имени ребенка.

Такие объявления размещают как в Facebook, так и в Telegram-каналах, при этом указывая один и тот же номер карты. Но интересно, что в объявлениях могут быть указаны разные имена и фамилии родителей.

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