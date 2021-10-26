Цены на отопление растут, но не для всех: откуда берется огромная разница

За определение стоимости тепла в Украине отвечают местные власти. Из-за роста цен на газ в Европе и мире отечественные теплокоммунэнерго тоже анонсировали подорожание. При этом в разных регионах Украины тарифы на отопление сильно различаются.

О том, как меняются для украинцев и компаний цены на отопление и почему в городах разная цена – читайте в материале OBOZREVATEL.

Ранее указывалось, что рост цены на отопление в Украине может составить 15-40%. После этого правительство и местные власти подписали меморандум, которым предусматривается, что цены на отопление в стране расти не будут. Так, госкомпания НАК "Нафтогаз Украины" будет продавать газ теплокоммунэнерго по низкой стоимости.

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Если для населения тарифы пока повышать не будут, то религиозные, коммерческие и бюджетные организации будут платить уже по новым ценам. В Киеве 1 Гкал тепла теперь будет стоить 2700-2900 грн.

В распоряжении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА) говорится, что тариф повысится на 50%. Выходит, что если в 2020 году за 1 Гкал тепла надо было платить 1654 грн, то в 2021-м цена будет на 1-1,5 тыс. грн больше.

Даже если в итоге цены на тепло не будут расти, за газ все равно придется платить значительно больше, чем в прошлом году. Например, если на газовое отопление дома ежемесячно тратят 250 кубометров топлива:

в 2020-м надо было платить 1 350 грн;

в 2021-м надо будет заплатить 1 990 грн.

Годовой тариф для населения находится на уровне 8 грн за куб, и менять его не будут до мая 2022 года. При этом месячные цены и тариф поставщика последней надежды (ППН) увеличивается ежемесячно. В октябре стоимость в последнем увеличилась с 12 до 16,56 грн за куб.

Разница в тарифах на тепло в Украине может достигать огромных сумм. Существует целый ряд причин, например, технология производства тепла, меры энергосбережения. Но, конечно же, больше всего на цены влияют местные власти, так как они утверждают программу и отвечают за состояние сетей коммунальных предприятий.

В структуру себестоимости тепла входят:

расходы на топливо;

расходы на оплату труда;

налоги;

амортизация оборудования;

ремонтные и профилактические работы;

плановая прибыль.

Стоит отметить, что на расчеты влияет наличие счетчиков. Установка приборов учета, позволяющих производить оплату только за реально полученные услуги – один из способов экономии.

О том, кто устанавливает тарифы на газ Украине и где наиболее выгоднее покупать – читайте здесь.

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