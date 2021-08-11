Отопительный сезон может закончиться уже в ноябре, – мэр Славутича

Мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что отопительный сезон в Украине может закончиться уже в ноябре, ведь многим теплокоммунэнерго хватит денег на газ только до этого периода. По его словам, все это из-за необходимости платить за газ наперед.

Об этом Фомичев рассказал в рамках форума "Централизованное теплоснабжение украинских городов – есть шансы на выживание теплокоммунэнерго?". "По нашим подсчетам, средств в ТКЭ хватит до ноября, чтобы оплатить потребленный газ в октябре и авансовые платежи за ноябрь. Уже в ноябре отопительный сезон для большинства украинских городов будет завершен. ТКЭ без средств на энергоносители. Это коллапс", – сказал мэр.

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Опасения высказывают и мэры других городов. Так, городской глава Тернополя Сергей Надал считает, что их местное теплоэнерго вообще может остановиться. "Нафтогаз" имеет право автоматически списывать средства со счетов ТКЭ. А это значит, что ни на воду, ни на электроэнергию, ремонты и зарплаты эти предприятия не будут иметь средств. Эти соглашения приведут к остановке ТКЭ по всей Украине", – говорит Надал.

Посему в Ассоциации городов Украины предлагают уменьшить нагрузку для теплокоммунэнерго внести изменения в государственный бюджет, чтобы предусмотреть авансовые платежи бюджетных учреждений за тепло, списать начисленные ранее ТКЭ штрафные санкции согласно принятому закону № 3508-д, а также предоставить населению газ украинской добычи по подъемной цене.

Напомним, с 20 мая правительство отменило ПСО для теплокоммунэнерго. Теперь они сами должны выбирать поставщика газа и заключать с ним договор. Из-за огромных долгов в сфере тепловики жалуются на невозможность выполнить условия поставщиков. Если правительство не пойдет им на встречу, прогнозируют существенный рост тарифов на тепло и горячую воду, а также провал отопительного сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине, несмотря на рекордные цены на газ на европейском рынке, активно заполняются газовые хранилища. Процесс идет активнее, чем в прошлые годы, говорят в "Нафтогазе". При этом уже с начала отопительного сезона тарифы начнут резко расти.