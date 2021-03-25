"Нафтогаз" назвал цену на газ для украинцев в апреле
"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" в апреле будет продавать газ для населения на уровне 6,86 гривен/куб. м.
Таким образом, тариф для украинцев останется на прежнем уровне. Об этом заявил председатель правления национальной акционерной компании "Нафтогаз" Андрей Коболев, передают "Українські Новини".
"Мы своим клиентам, которые были с нами в этом сезоне, собираемся предложить на апрель ту же цену, что была у них в марте. Таким образом мы закончим отопительный сезон стабильной ценой", – отметил он.
В то же время Коболев добавил, что для клиентов, которые пользуются услугами НАК как поставщиком "последней надежды", цена на газ в апреле составит 6,99 гривен/куб. м.
Напомним, украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%. После этого по стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух подходах, наработанных в правительстве для "значительного снижения" тарифов на газ.
Президент Владимир Зеленский призвал правительство снизить коммуналку, а 13 января вместе с и.о. министра энергетики и премьером определил новую цену – 6,99 грн за кубометр.
Новая цена на газ на 30% ниже, чем действующие тарифы. Однако такое новшество будет продолжаться только до конца отопительного сезона, далее цены будут рыночными.