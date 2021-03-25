"Нафтогаз" назвав ціну на газ для українців у квітні
"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" в квітні буде продавати газ для населення на рівні 6,86 гривень/куб. м.
Так, тариф для українців залишиться на колишньому рівні. Про це заявив голова правління національної акціонерної компанії "Нафтогаз" Андрій Коболєв, передають "Українські Новини".
"Ми своїм клієнтам, які були з нами в цьому сезоні, збираємося запропонувати на квітень ту саму ціну, що була у них в березні. Так ми закінчимо опалювальний сезон стабільною ціною", – зазначив він.
Водночас Коболєв додав, що для клієнтів, які користуються послугами НАК як постачальником "останньої надії", ціна на газ у квітні становитиме 6,99 гривень/куб. м.
Нагадаємо, українці в січні отримали оновлені платіжки за комуналку: ціну на природний газ для населення було збільшено на 14%. Після цього країною прокотилася хвиля протестів проти підвищення тарифів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про два підходи, напрацьовані в уряді для "значного зниження" тарифів на газ.
Президент Володимир Зеленський закликав уряд знизити комуналку, а 13 січня разом із в.о. міністра енергетики та прем'єром визначив нову ціну – 6,99 грн за кубометр.
Нова ціна на газ на 30% нижча, ніж чинні тарифи. Однак таке нововведення триватиме тільки до кінця опалювального сезону, далі ціни будуть ринковими.