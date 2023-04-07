Кому грозят отключения света 7 апреля: украинцев предупредили о проблемах в энергосистеме

В Украине 7 апреля не наблюдается дефицита электроэнергии. Однако отключения все равно возможны – из-за непогоды повреждены некоторые сети. В частности, это касается Черновицкой области.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Из-за неблагоприятной погоды повреждения в распределительных сетях в Черновицкой области", – отметили в компании.

Там объяснили, что массированные ракетные атаки со стороны России уменьшили стойкость энергосистемы к неблагоприятным погодным явлениям. Поэтому украинцев попросили по возможности экономить электричество.

"Хотя ситуация в энергосистеме стабилизировалась, однако из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, нанесенных агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена... Для восстановления надежности питания ремонтные бригады "Укрэнерго" ежедневно проводят восстановительные работы... Но повреждения, нанесенные врагом энергетической инфраструктуре, масштабны и сложны и требуют много времени", – объяснили энергетики.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко также советует украинцам держать генераторы и повербанки в режиме готовности. Ведь до полного восстановления сети и генерации угроза аварийных отключений электроэнергии будет сохраняться.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрэнерго" уже активно готовится к следующей зиме. Сейчас там принимают решения, которые позволят защитить энергообъекты от возможных российских атак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!