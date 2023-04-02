Восстановление генерации и защита объектов: в ''Укрэнерго'' рассказали о подготовке к следующей зиме

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" уже активно готовится к следующей зиме. Сейчас там принимают решения, которые позволят защитить энергообъекты от возможных российских атак.

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Об этом в субботу, 1 апреля, в эфире телемарафона "Єдині новини" сказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он отметил, что для того чтобы подготовить энергосистему к зиме в условиях войны, нужно обеспечить физическую защиту энергообъектов, восстановление генерации, оборудование и финансы для всего этого.

"Мы очень благодарны Государственному агентству по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины, с которым мы сотрудничаем в том, чтобы защитить магистральную инфраструктуру и критически важные энергообъекты", – сказал Кудрицкий.

В "Укрэнерго" хотят успеть к началу следующего отопительного сезона усилить защиту объектов (инженерные укрепления). Кроме того, там планируют сделать украинские подстанции более устойчивыми к ударам агрессора.

Также необходимо восстановить генерацию гидро- и теплоэлектростанций, подготовить теплоэлектроцентрали к следующей зиме.

"Важно также законтрактовать и привезти в Украину достаточное количество оборудования, необходимого для ремонта сетей, электростанций. Также важно наличие денег для того, чтобы ремонтировать поврежденные энергообъекты, подстанции, сети. Эти ключевые компоненты должны присутствовать для того, чтобы мы подготовились и прошли следующую зиму без таких стрессов и таких масштабных отключений, которые были в прошлом сезоне", – добавил Кудрицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Укрэнерго" украинцев призывали готовиться к следующей зиме. Что должно сделать каждая семья весной и летом, читайте по ссылке.

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