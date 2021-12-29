Коммуналка в Украине подорожает: через несколько дней пересчитают абонплату на газ и цены на воду

В Украине в 2022 году увеличат тарифы на доставку газа и воду. Кроме того, после окончания отопительного сезона пересмотрят стоимость электроэнергии и газа.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Отметим, рост стоимости коммунальных услуг зависит от ситуации на мировых рынках, инфляции, стоимости ремонта и размера зарплат в Украине. К примеру, после подорожания газа на 10% примерно на 7% могут подорожать отопление и горячая вода.

Увеличится абонплата на газ. С 1 января в Украине повысят размер абонплаты на газ. Она зависит об объемов потребления голубого топлива за газовый год (с октября прошлого года по октябрь текущего) и тарифа. Тариф уже решили пересмотреть. К примеру, для "Николаевгаз" и "Харьковгаз" с 2,148 до 2,388 грн.

Видео дня

Стоимость газа и электроэнергии могут повысить после окончания отопительного сезона. Сколько будет стоить ток и газ с мая 2022-го, до сих пор не известно, однако при этом, судя по ситуации на энергетическом рынке, рост цен вполне возможен.

Вода подорожает, документ опубликовали на сайте Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг. К примеру, "Киевводоканал" повысит цены с 25,38 до 30,384 грн за куб.Решение повысить тарифы приняли из-за целого ряда факторов. К примеру, для водоканалов повысили тарифы на электроэнергию, больше приходится тратить на теплоэнергию, также для технологических потребностей необходимо использовать газ, цена которого значительно выросла.

Ранее OBOZREVATEL публиковал полный перечень тарифов на доставку газа, которые будут действовать с января 2022-го. Стоит отметить, что для нескольких компаний сумму несущественно снизят.