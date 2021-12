Повысят тарифы, пересчитают зарплаты и пенсии, устроят проверки доходов: что ждет украинцев в 2022 году

Для украинцев 2022 год будет непростым. Повышение минимальной зарплаты даже не компенсирует инфляцию, а продукты продолжат расти в цене. Также ожидается незначительное повышение пенсий, перерасчет части тарифов на коммуналку и новые налоговые проверки.

О том, как и почему изменится жизнь украинцев в следующем году, читайте в материале OBOZREVATEL.

Новая абонплата на газ

С 1 января всем украинцам пересчитают размер абонентской платы (плата за доставку) на газ. Это произойдет по двум причинам. Во-первых, изменится расчет количества кубов, за которые нужно платить. Для этого весь использованный газ с октября 2020-го по октябрь 2021-го поделят на 12. Кроме того, изменится и тариф (цифра, на которую умножают полученное количество кубов).

И тариф увеличится практически для всех облгазов. для "Черновцыгаз" доставка подорожает с 2,136 до 2,568 грн за куб. Для "Николаевгаз" и "Харьковгаз" с 2,148 до 2,388 грн. Для примера, если сейчас житель Харькова, который платит абонплату за 100 кубов газа, ежемесячно должен платить 214,8 грн, то с 1 января – 238,8 грн.

Существенно суммы в платежках увеличатся для тех украинцев, которые отапливают газом большие дома. Из-за больших объемов потребления разница в тарифах для них будет более существенной.

Новый тариф на газ и электроэнергию

Стоимость самого газа и электроэнергии не будут менять как минимум до мая 2022-го. После правительство должно принять решение, стоит ли повышать тарифы для украинцев. Вероятно, экономические обоснования для этого будут (так как подорожал уголь, газ на мировых рынках). Но по опыту прошлых лет можно предположить, что принятие решения могут "затягивать" в течение целого года.

Вода подорожает почти для всех

А вот стоимость воды может увеличиться уже с 1 января. Соответствующее решение приняла профильная комиссия 22 декабря, документ опубликовали на их сайте. К примеру:

"Киевводоканал"

было: 25,38 за куб;

станет: 30,384 грн за куб.

"Тернопольводоканал"

было: 30,024 грн за куб.

станет: 36,696 грн за куб.

"Днипроводоканал"

было: 25,284 грн за куб.

станет: 31,356 грн за куб.

"Днипро-Кировоград"

было: 44,496 грн за куб.

станет: 45,972 грн за куб.

"Полтававодоканал"

было: 32,604 грн за куб.

станет: 33,768 грн за куб.

Как отмечают в ведомстве, решение повысить тарифы приняли из-за целого ряда факторов. К примеру, для водоканалов повысили тарифы на электроэнергию, больше приходится тратить на теплоэнергию, также для технологических потребностей необходимо использовать газ, цена которого значительно выросла.

Стоимость валюты в Украине в следующем году по разным оценкам составит выше 28 грн/$. К примеру, в бюджете страны на 2022 год правительство предусмотрело стоимость доллара в размере 28,6 грн/$. Но здесь стоит учитывать, что Кабмину очень редко удается точно спрогнозировать валютные колебания.

Есть также и консенсус-прогноз ключевых экспертов (его публикует Министерство экономики). Согласно нему, курс доллара к концу 2022 года может подскочить до 29,9 грн, чего не случалось с начала 2015 года – времени, когда гривня рекордно девальвировала. В таком случае средний курс за 2022 год составит 29 грн/$. Однако это негативный прогноз. Более вероятно, что стоимость "зеленого" будет на уровне около 28 грн.

Единого мнения относительно стоимости доллара в 2022 году у ведущих аналитиков пока нет. Например, руководитель отдела аналитики ForexClub Андрей Шевчишин считает, что гривня может девальвировать до более 28 грн/$ уже в январе.

В среднем инфляция в следующем году, согласно оценкам Нацбанка и Кабмина, будет колебаться в пределах от 5 до 7%. Но на самом деле это базовые оценки, есть и более негативные. Например, никто точно не может спрогнозировать, какой будет ситуация на мировых рынках (а это курс валют), сколько будет стоить газ в Европе (а от этого зависят цены на удобрения и продукты).

В целом же до сентября 2022-го потребительская корзина вырастет в цене аж на 22-25%, рассказал глава Союза украинского селянства Иван Томич. В 2022-м сильнее всего может увеличиться стоимость хлеба. Плохая новость заключается в том, что повышение социальных стандартов подорожание продуктов не компенсирует.

В 2022 году среднюю зарплату могут повысить на 10%. Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина утверждает, что надеяться на существенный рост доходов большинству украинцев не стоит.

"Средний коридор зарплаты, которую поднимают, это 5-10%. Очень редко – 15-20%, но это удерживающие меры, когда специалиста нужно держать двумя руками, потому что он уже почти уволился. Такие повышения – точечные. Глобального послековидного повышения зарплат, по моему мнению, пока не произойдет", – подытожила Пашкина.

Минимальную зарплату украинцам повысят всего на 3% (меньше уровня инфляции) до 6700 грн. Произойдет это только в октябре месяце. До этого момента реальный уровень благосостояния украинцев будет снижаться. А вот со средней зарплатой дела обстоят несоклько лучше.

С декабря 2021 года по конец 2022-го ждет семь повышений пенсий. При этом для всех пенсионеров выплаты будут расти далеко не каждый раз. После повышения минимальные выплаты для 65-летних не будут покрывать даже базовые потребности.

Минимальная пенсия до июля 2022-го будет на уровне 1934 грн, в июле увеличится до 2027 грн, а в декабре – до 2093 грн. То есть самым малообеспеченным украинцам за год прибавят всего лишь 159 грн. И это при том, что уже сейчас, согласно расчетам Минсоца, пенсионеру на самые базовые потребности (без учета мобильной связи, интернета и разнообразного питания) в месяц нужно 3692 грн.

Ситуация на рынке труда может значительно измениться. С одной стороны, замедлятся гостинично-ресторанный бизнес и усилится автоматизация профессий, с другой будут активно развиваться логистика, фармацевтика. На повышение зарплат в этот период могут рассчитывать не только фармацевты, но и сотрудники сферы IT.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучила Анастасия Киселева, специалист по оценке персонала Jooble. Она озвучила главные тенденции на рынке труда в 2022 году. Среди них:

Рост отдельных отраслей из-за карантинных ограничений. Многие компании стали активно нанимать работников – это предприятия, для которых карантин стал толчком или возможностью для развития. Например, это компании, предоставляющие логистические услуги – значительно возросло количество предложений по работе для всех типов курьеров: пеших, вело-, мото- и авто. Или предприятия отрасли ритейла или фармацевтики – количество потребления пищевых продуктов, бытовых товаров, лекарств и т.п. из-за карантина возросло.

Замедление некоторых направлений в области обслуживания, например, туризма или гостинично-ресторанных бизнесов. По данным международной консалтинговой компании McKinsey глобальный тренд к их активному восстановлению пока не прослеживается. Аналитики в своем отчете The future of work after COVID‑19 отмечают, что за времена пандемии люди уже привыкли меньше тратить на путешествия и посещение заведений.

Автоматизация процессов и курс смены профессии. Учитывая текущую ситуацию на рынке труда и прогнозы McKinsey, можно допустить, что специалисты, преимущественно выполняющие работу руками, то есть "синие воротнички", будут еще активнее искать новую работу или проходить повышение квалификации. Кроме того, что из-за пандемии многие компании уменьшили объемы своей деятельности, происходит активная автоматизация бизнес-процессов, а потому потребность в работниках в отдельных отраслях соответственно сокращается.

А вот пересматривать ставки налогов для украинцев не станут. Единственное налоговое новшество, которое коснется всех, – это введение непрямых методов контроля. Они подразумевают, что чиновники получат механизмы проверки не только доходов, но и расходов.

И те, кто тратят большие суммы, но при этом официально зарабатывают мало, вынуждены будут с разницы заплатить налог в размере 19,5%. Вопросы могут возникнуть даже в том случае, если семья попытается продать квартиру, на которую накопила с зарплат в конвертах.

В целом же 2022 год будет сложным. Экономика увеличится всего на 3,5%. И на фоне падения во время коронавируса этот рост нельзя считать существенном. Правительство продолжит работать в условиях назревающего энергетического кризиса. При необходимых запасах газа на зиму в 19 млрд кубов есть менее 16 млрд. К тому же, нельзя исключать и угрозы военной эскалации со стороны РФ.