В Украине снизилось качество газа в квартирах: с чем связано и куда жаловаться

Украинцы начали жаловаться на качество газа в квартирах. При этом средние значения теплоты сгорания (калорийности) газа в январе 2021-го, несмотря на снижение, все еще существенно превышают допустимую норму. Потому если газ горит плохо – причина не в калорийности.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ сети "ОПОРА" Татьяна Бойко. С ее слов, проблема может быть в действиях облгаза или ваших собственных.

"Если облгазы понижают давление и к тому же поступает газ ухудшенного качества, это уже приводит к некачественной услуге у потребителей. – говорит Бойко. – Большое количество проблем с качеством газа также связано с состоянием техники потребителя. Может быть, у вас грязная плита и достаточно почистить конфорку. Также важный вопрос – техническое обслуживание внутридомовых сетей и дымовентканалов. Этим должны заниматься облгазы но за средства совладельцев дома. От этого тоже зависит, хорошо ли горит газ".

Если вы уверены, что проблема в давлении – доказать это будет очень трудно. Нужно обращаться к Оператору ГТС, который организует проверку. Проверять будет независимая лаборатория, но об этой проверке все равно заранее будет знать облгаз. Если он захочет, то в нужный момент добавит давление и недостатков не обнаружат. Ко всему, проверка – не дешевая, а если проблем не найдут, оплатить расходы придется со своего кармана.

По данным Оператора ГТС Украины, показатели качества газа во многих областях страны в январе 2021-го ухудшились по сравнению со средними показателями 2020-го. Калорийность газа существенно понизилась в Черновицкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях. В то же время, средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подается потребителям в Украине, сейчас составляет больше 8200 ккал/м3 (при минимальной норме 7600 ккал/м3). По мнению экспертов, теплота сгорания снизилась из-за недостатков технологии усушки газа. Потому в трубы в некоторых регионах начал поступать газ с большим количеством конденсата.

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