Кабмин решил изменить тарифы на электроэнергию для украинцев: сколько заплатим

В Украине тариф на электроэнергию решили снизить с 1,68 до 1,44 грн за кВт*час. Это хотят сделать благодаря отказу от специальных тарифов, которые вводились на ремонт электрических сетей.

О таком решении говорится в материале OBOZREVATEL. Изначально обсуждали введение нескольких разных тарифов (цена должна была расти, зависимо от объемов потребления). Но внезапно от идеи отказались и начали обсуждать снижение тарифа до 1,44 грн за кВт*час для всех категорий граждан.

Чтобы компенсировать потери у облэнерго, решили изъять средства с ремонтов электрических сетей. Фактически, это отменяет введенные ранее RAB-тарифы, суть которых и была в выделении части прибыли на модернизацию этих сетей. Но заплатят за снижение тарифов не только облгазы, а и государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Видео дня

Схема будет работать следующим образом:

"Энергоатом" будет обязан продавать ток для нужд населения по фиксированной стоимости – 15 коп за кВт*час, а "Укргидроэнерго" – по 1 коп за кВт*час.

Дальше будут добавляться расходы на транспортировку и получится конечная цена. Для потребителей в разных областях она может быть разная. По словам Попенко, в Киеве сейчас это где-то 2 грн, а в Луганской области – около 4 грн. Разницу между рыночной ценой на электроэнергию и льготным тарифом будут компенсировать облэнерго.

Как ранее писал OBOZREVATEL: