Казахстан оправдывает Россию в ее энергетической войне с Украиной

В Казахстане уверяют, что Россия не блокировала транзит местного угля в Украину. Ограничения же объясняют загруженностью российской инфраструктуры.

Информация является официальной – ее озвучили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Казахстан".

"Ограничения на транзит казахстанского угля через Россию в Украину связаны с загруженностью инфраструктуры с российской стороны.Там подчеркнули, что о полной блокировке поставки угля речь не идет", – говорится в сообщении.

О том, что РФ препятствует поставкам угля из Казахстана в Украину заявил 5 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, министерству об этом стало известно 4 ноября.

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Кроме того, он подчеркнул: Россия фактически объявила газовую войну против Украины. "Нынешний отопительный сезон – это поле войны с Россией за энергетическую монополию в Европе. Энергетический кризис используется Россией, чтобы усилить свое геополитическое положение", – сказал министр.

По словам Галущенко, Россия практически каждый день создает препятствия для отопительного сезона в Украине. "Это, действительно, большой вызов для прохождения зимы. Но мы уверены в том, что пройдем ее спокойно", – отметил министр.

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