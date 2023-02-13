"Едят" ток даже выключенными: какие бытовые приборы нужно на ночь отключать от розетки

Украинцам во время отключений света советуют вынимать все электроприборы из розетки. Речь идет даже о выключенных устройствах, которые находятся в "режиме ожидания". Их рекомендуют отключать каждую ночь.

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Как пишет Sante Plusmag, "съедать" довольно большое количества электричества в режиме ожидания могут, в первую очередь микроволновые печи. Поэтому их нужно полностью отключать от розетки перед сном. То же касается электрочайников, блендеров и тостеров и прочей мелкой кухонной техники.

А вот ноутбуки, смартфоны и подобные гаджеты не рекомендуют оставлять ночью на зарядке уже по другой причине. Дело в том, что такой способ использования негативно сказывается на работе аккумулятора.

В то же время отключение стиральных и посудомоечных машин сразу после работы, может быть контрпродуктивным. Они используют время ожидания для обнаружения утечки воды. Поэтому их нужно отключать только в случае длительного отсутствия дома и после отключения электроэнергии.

Как объясняли энергетики, не выключая телевизор, холодильник, микроволновку, стиральную машину и т.п. из розетки, украинцы могут усугубить и без того критическую ситуацию в энергетике. Объяснение простое: когда появляется электричество, а все электроприборы в доме включены, в один момент происходит резкий скачок мощности.

Это может не только вывести из строя бытовые приборы, но и повлечь за собой серьезное последствие – аварию на электросетях. Конечно, в этом случае свет снова выключится, но уже не планово, а аварийно.

При этом глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин считает, что такой подход имеет смысл именно с мощными приборами. "Когда выключают свет, а у вас включены мощные приборы, например бойлеры, стиральные машины, обогреватели, то в момент включения идет большой ток. Это может привести, во-первых, к тому, что в трансформаторной подстанции что-нибудь может сгореть... Поэтому желательно это делать (выключать устройства. – Ред.)", – рассказал он OBOZREVATEL.

Отключать приборы можно либо вручную, либо с помощью специальных реле, которые включаются в заданный интервал времени. "Условно говоря, когда включили свет, он еще минут 5 подождал, чтобы все стабилизировалось, чтобы напряжение не скакало, а потом уже подключает ваши приборы", – добавил Литвин.

В то же время, специалист отмечает: современные телевизоры, ноутбуки, игровые приставки и т.д. "едят" очень мало электроэнергии в режиме ожидания. "Они все идут как для европейского рынка, а в Европе более 10 лет тому был принят специальный закон о том, что потребление в режиме ожидания должно быть, например, не более 2-5 Вт. Это меньше, чем светодиодная лампочка... То есть самые большие потребители по квартирам – бойлеры, электроотопление, плиты, микроволновки", – объяснил Литвин.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что экономное использование электроприборов может сократить потребление света в квартире на 30-60%. Это положительно скажется и на стабильности энергосистемы Украины в пиковые часы нагрузки, и на кошельках потребителей – счета за коммуналку станут заметно меньше.

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