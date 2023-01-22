Дефицит значителен: в YASNO рассказали о ситуации со светом в Киеве и Днепре

В понедельник, 23 января, в Киеве свет будут выключать по графику, тогда как в Днепре ограничения будут выше, чем 22 января. Дефицит в системе все еще остается значительным.

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Об этом в Facebook сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко. По его словам, украинская столица будет обеспечена на 65% потребности в электроэнергии в пиковые часы, Днепр – на 52%.

Лимиты на 23 января, по словам Коваленко, таковы:

– Киев: 948 МВт днем и 608 МВт ночью;

– Днепр и область: 1149 МВт днем, 1009 МВт ночью.

"В любых условиях – экономьте. Становится холоднее, потребление растет, а энергосистема еще не настолько восстановлена, чтобы выдерживать значительные нагрузки", – призвал потребителей гендиректор компании.

Напомним, ранее в ДТЭК опровергли распространенную в сети информацию о создании специальных бригад для отключения света в домах по жалобам украинцев. Там отметили, что большинство отключений происходит дистанционно. Компания не производит никаких отключений "по жалобам" в любом из регионов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Это объясняется тем, что весной ожидаются плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не производятся;

– в Одессе предпринимателя Дмитрия Осовского оштрафовал суд на 17 тыс. грн за то, что за деньги предоставлял доступ к своему копицентру, где при отключении электроэнергии включал генератор.

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