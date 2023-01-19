Украинцам будут отключать свет по жалобам соседей? В ДТЭК сделали заявление

В ДТЭК опровергли распространившуюся в сети информацию о создании специальных бригад для отключения света в домах по жалобам украинцев. Там отметили: большинство отключений происходит дистанционно.

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"ДТЭК не отключает свет по жалобам. Компания не производит никаких отключений "по жалобам" в любом из регионов, где работают ДТЭК Сети", – сообщили в компании.

При этом там подчеркнули: бригады, отключающие свет в ручном режиме, существуют. Однако "только небольшая часть [отключений] требует физического выезда персонала".

"По возможности, бригады также выезжают на линии, питающие критическую инфраструктуру. Чтобы в ручном режиме отключить питающиеся дома от той же сети", – объяснили в ДТЭК. Это, отметили энергетики,позволит:

обеспечить социальную справедливость;

обеспечить равные условия для людей;

снизить количество и продолжительность отключений.

Что предшествовало

Вечером 18 января глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил о возможном создании в Украине бригад, которые будут отключать электричество в тех домах, где оно есть, вручную – по жалобам жителей других домов. Вероятно, речь шла о домах, в которых есть свет в то время, когда согласно планам отключений, быть не должно.

"В ДТЭК рассматривается вопрос создания аварийных бригад, "которые на жалобы граждан будут выключать дома, в которых есть свет", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, на протяжении всего 19 января в Украине будут применяться отключения электроэнергии. Предварительно – плановые, однако при превышении установленных лимитов будут задействованы экстренные.

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