Украинца оштрафовали на 17 тыс. грн за генератор: его обвинили в продаже электроэнергии

В Одессе предпринимателя Дмитрия Осовского суд оштрафовал на 17 тыс. грн. Штраф ему придется заплатить за то, что за деньги предоставлял доступ к своему копицентру, где во время отключения электроэнергии включал генератор.

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Об этом сам предприниматель сообщил на своей странице в Facebook. Полиция оштрафовала его за то, что он якобы продавал электроэнергию без лицензии. Он обратился в суд. При этом в случае, если мощность генератора менее 5 МВт, лицензия по закону не нужна. Однако суд принял решение одессита оштрафовать.

"Меня все таки оштрафовали на 17 000 грн. Именем Украины. Спасибо. Ценю. Судья даже слушать не хотел. Что бы я ни говорил, вообще плевать. Дважды спрашивал "у Вас все?". Вкратце. Мне вменяют статью 164 КУпАП (Там сказано "ведение предпринимательской деятельности без регистрации, лицензии или во время, когда лицензия закончилась")", – пишет предприниматель.

Ранее новость о том, что предпринимателя хотят оштрафовать за использование генератора в своем заведении, вызвала широкий резонанс. В результате после множества вопросов глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что бизнесу при генерации до 5 МВт электроэнергии не нужно получать лицензию.

Обвинения в продаже электроэнергии связано с тем, что одессит фактически использовал свой копицентр в качестве коворкинга. Полиция приняла решение, что украинец фактически "продавал электроэнергию".

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский бизнес имеет право без лицензии устанавливать генераторы определенной мощности, а после продавать услугу доступа к розеткам, интернету. При этом правоохранители не имеют права штрафовать за такую деятельность, если в перечне КВЭДов (Классификатор видов экономической деятельности) есть, к примеру, предоставление прочих офисных услуг или аренда помещений.

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