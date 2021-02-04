В Украине снова повысят тарифы на электроэнергию: кто заплатит на тысячи больше

В Украине очередной этап повышения тарифов на электроэнергию планируют уже на апрель 2021-го. До конца отопительного сезона цены решили не пересматривать, однако сделать это придется. Источники в правительстве рассказывают о нескольких возможных сценариях, один из которых предполагает подорожание тока почти в два раза для тех, кто использует больше 300 кВт*час в месяц.

О том, как и когда могут пересмотреть цены, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщают источники OBOZREVATEL, в Украине сейчас рассматривают несколько вариантов повышения тарифов. Что интересно, если раньше хотели поднять общий тариф для всех, то сейчас ищут возможности, как собрать больше денег, но не затронуть самых бедных.

"Изначально шла речь и о том, чтобы примерно до 2 грн повысить общий тариф. Сейчас есть опасения, что будет после 15 числа, когда получат платежки за январь. Никто не рассчитывал на такую реакцию на отмену льготного тарифа. Есть вполне обоснованные подозрения, что и Россия подогревала идею "тарифных майданов". Сейчас все силы брошены, чтобы нормализовать ситуацию", – рассказывает собеседник в Кабмине.

Глава комитета по вопросам ЖКХ Общественного совета при КГГА Олег Попенко, ссылаясь на собственные источники, говорит: с 1 апреля тариф на первые 300 кВт*час менять не будут, а за каждый следующий придется платить уже 3,42 грн. Собеседники в правительстве эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

По словам Попенко, подорожание происходит потому, что на плечи граждан хотят переложить долги по зеленым тарифам, которые сейчас накопились уже в размере 15-20 млрд грн:

"В Украине дефицит бюджета и на нас пробуют переложить долги зеленых инвесторов. Когда в Украину массово пришли зеленые инвесторы, им установили самый высокий тариф. Сейчас нужно с ними рассчитываться. Мы одновременно убиваем дешевую атомную электроэнергию и заставляем государство покупать самую дорогую электроэнергию в Европе. У государства денег нет и оно поднимает нам с вами тарифы".

Стоимость "тока" не пересматривали с 2017-го до 2021-го. Рынок устроен таким образом, что рыночную стоимость так или иначе приходится платить. Население недоплачивает, поэтому бизнесу приходится переплачивать. Но это не значит, что мы действительно платим меньше. В результаты все расходы предприятий отображаются в ценах на их товары и услуги: платить все равно приходится.

Тарифы пересмотрели по целому ряду причин:

об этом периодически напоминали международные кредиторы, в том числе МВФ;

прошлый год для энергетики оказался критическим, дефицит предприятий взлетел и нужно было принимать непопулярные решения;

из-за льготных тарифов конкуренции за поставку "тока" населению нет, полноценно рынок так и не заработал.

Еще в прошлом году Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам рекомендовала повысить цены на 30%, но добиться этого так и не удалось. Традиционно, сразу после пересмотра тарифов поднимается целая волна недовольства, митинги, заявления оппозиции, падение рейтингов действующей власти.

В 2021-м новый и.о. министра Юрий Витренко решился реализовать предложения, которые разработали его предшественники.

Львиная доля семей подорожание электроэнергии на себе существенно не почувствует. Если вы живете в многоквартирном доме и тратите больше 100 кВт*час "тока", то суммы в платежках вырастут на 78 грн. Главные расходы: отопление и горячая вода, а в домах, где есть газовые котлы, – голубое топливо. Больнее всего первый этап подорожания ударил по владельцам электрических котлов. Они действительно получат за январь платежку, которая будет на несколько тысяч больше прошлогодней.

К примеру:

если в месяц на отопление тратить 1000 кВт*час, то по старому тарифу нужно было заплатить 900 грн, а по новым – уже 1680 грн.

семья, которая использовала электроэнергию на отапливание большого дома и тратила 3000 кВт*час, раньше платила 2700 грн, а сейчас заплатит уже 5040. То есть суммы в платежках вырастут на 2340 грн.

После второго этапа подорожания при потреблении 1000 кВт*час придется заплатить уже 2898 грн, а при потреблении 3000 кВт*час – 9,7 тысяч. В таком случае дешевле будет перейти на газовое отопление. Стоит отметить, что в Украине дома "током" обогревают примерно 400 тыс. семей.

Повышение тарифов на электроэнергию уже давно назрело. Однако в условиях полного отсутствия рынка, высокого уровня бедности и падения доходов, такой шаг может оказаться для украинцев слишком болезненным. Какой выбор сделает правительство – станет известно уже через несколько месяцев.