Украинцам начали отключать отопление: где батареи будут холодными уже 22 марта

В Днепре с 22 марта в рамках окончания отопительного сезона будут отключать отопление. Причина принятия такого решение – теплая погода.

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Об этом сообщил зам городского главы Михаил Лысенко. Он отметил: другой причиной досрочного окончания отопительного сезона в городе являются значительные долги жителей Днепра перед коммунальщиками.

"В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в Днепре до 8°C отопительный сезон с 22 марта будет завершен. Отмечаю, что это связано с допустимым температурным режимом в городе, а также население имеет немалую задолженность перед теплоснабжающими предприятиями города", – говорится в сообщении.

О том, что отопительный сезон в Украине может закончиться раньше срока, ранее сообщили и в Верховной Раде. Так, председатель парламентского комитета по вопросам ЖКХ Андрей Герус заявил, что досрочное завершение отопительного сезона поможет Украине сэкономить энергоресурсы.

"В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника (20 марта. – Ред.) в некоторых регионах можно завершать отопительный сезон и сэкономить энергоресурсы, в том числе газ", – отметил Герус.

Тем не менее ранее в "Нафтогазе Украины" прогнозировали, что батареи в домах украинцев станут холодным, вероятно, уже в начале апреля, а не в конце марта. "Есть надежда, что сможем завершить сезон в самом начале апреля, но если будет холодно, теплоснабжение продолжится", – заявлял глава компании Алексей Чернышов.

Он добавил, что запасов газа Украине точно хватит до конца отопительного сезона, даже если еще будут холода. Однако Чернышов также напомнил о необходимости экономить ресурсы.

Текущий отопительный сезон начался 15 октября 2022 года. Предыдущий сезон закончился 28 марта 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина завершает нынешний отопительный сезон с профицитом энергомощности и остатками газа и угля. В Минэнерго отмечают: это свидетельствует о том, что страна выдержала очень сложную зиму.

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