Когда закончится отопительный сезон в Украине: в "Нафтогазе" назвали сроки

Отопительный сезон в Украине завершится в апреле. Как только температура воздуха позволит отключать отопление в домах, это будет делаться.

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Об этом рассказал глава НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышов эфире единого телемарафона. В компании надеются, что план реализуется уже в начале апреля.

Чернышов отметил, что если в стране будет очень прохладная погода, то отопление какое-то время не будут отключать. По его словам, Украина обеспечена достаточным запасом газа на отопительный сезон, хотя хотели бы завершить его как можно раньше. Глава компании добавил, что важно сейчас экономить тепло, он призвал граждан бережно пользоваться отоплением.

Напомним, текущий отопительный сезон начался 15 октября 2022 года. Предыдущий сезон закончился 28 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированного Северодонецка в Луганской области продолжают получать счета за коммуналку. При этом перед зимой оккупанты обещали местным жителям, что не будут начислять плату за газ и электроэнергию (где она есть).

При этом уже в прошлом месяце северодончанам выставили счета. Об этом сообщает Луганская ОВА в Telegram-канале. Найтяжче ситуацыя з опаленням саме на тимчасово окупованих територіях у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Також тепло не зможуть дати в деяких прифронтових населених пунктах, які сильно постраждали від обстрілу інфраструктури росіянами. В деяких містах та селах надавати комунальні послуги прсото неможливо, оскільки ведуться бойові дії.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что "Нафтогаз" планирует в этом году отказаться от поставок газа из-за рубежа. Для этого компания должна увеличить добычу на 8%, а частные компании на 16%, заявил Чернышов.

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