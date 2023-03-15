Отопительный сезон в Украине может завершиться раньше срока: Герус назвал дату

Отопительный сезон в Украине может завершиться раньше обычного срока. Теплая погода позволяет начать отключение отопления в некоторых регионах уже с 20 марта.

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Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам ЖКХ Андрей Герус. По его словам, досрочное завершение отопительного сезона поможет Украине сэкономить энергоресурсы.

"В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника (20 марта. – Ред.) в некоторых регионах можно завершать отопительный сезон и сэкономить энергоресурсы, в том числе газ", – отметил Герус.

Тем не менее, ранее в "Нафтогазе Украины" прогнозировали, что батареи в домах украинцев станут холодным, вероятно, уже в начале апреля, а не в конце марта. "Есть надежда, что сможем завершить сезон в самом начале апреля, но если будет холодно, теплоснабжение продолжится", – заявлял глава компании Алексей Чернышов.

Он добавил, что запасов газа Украине точно хватит до конца отопительного сезона, даже если еще будут холода. Однако также Чернышов напомнил о необходимости экономить ресурсы.

Напомним, текущий отопительный сезон начался 15 октября 2022 года. Предыдущий сезон закончился 28 марта 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина завершает нынешний отопительный сезон с профицитом энергомощности и остатками газа и угля. В Минэнерго отмечают: это свидетельствует, что страна выдержала очень сложную зиму.

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