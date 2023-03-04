Украина заканчивает отопительный сезон с профицитом газа и угля – министр энергетики

Украина выдержала очень сложную зиму 2023 года. Несмотря на постоянные атаки по объектам критической инфраструктуры, страна заканчивает отопительный сезон с профицитом энергомощности и остатками газа и угля.

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Об этом заяви министр энергетики Украины Герман Галущенко во время расширенного заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, говорится на правительственном потртале. По его словам, Россия задействовала беспрецедентные силы, надеясь оставить украинцев в течение зимы 2022-2023 гг. без света, водо- и теплоснабжения и с разрушенной энергетикой. Но планы врага потерпели крах.

"Украина выходит с профицитом мощности, с достаточными запасами газа и угля, а главное – опытом и поддержкой мощной международной коалиции", – заявил Галущенко.

По его словам, военное влияние на украинскую энергосистему со стороны агрессора было и остается беспрецедентным.

"Всего с октября прошлого года по энергетической инфраструктуре Россией была совершена 31 воздушная атака, из которых 14 массированы ракетные удары и 17 – атаки группами дронов-камикадзе", – отметил чиновник.

Галущенко добавил, что были поражены ключевые энергетические объекты – тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали, гидро- и гидроаккумулирующие станции, подстанции системы передачи. Кроме того, на сегодняшний день часть генерирующих мощностей находится под временной оккупацией.

"Из-за таких беспрецедентных в современной истории террористических атак в энергосистеме Украины возник дефицит генерирующей и трансформаторной мощности. В наиболее критический период количество отключенных потребителей превышало 13,5 млн. точек учета – это более 80% абонентов", – сообщил Галущенко.

При этом, он утверждает, что несмотря на эти разрушения, украинские энергетики смогли сохранить энергосистему целостной, обеспечить основные потребности объектов критической инфраструктуры и очередность электроснабжения для всех других категорий потребителей.

"Коллапса, на который так надеялся враг, не случилось", – подчеркнул Галущенко.

По его словам, уже 21-й день подряд в энергосистеме обеспечивается баланс спроса и предложения без ограничений потребителей. Это было достигнуто за счет досрочного завершения ремонтов на энергоблоках АЭС, оперативного восстановления ряда энергоблоков тепловой генерации, благоприятных метеорологических условий, роста производства электроэнергии на ГЭС и увеличения генерации на солнечных электростанциях.

"Мы выходим из сложной зимы полностью обеспечены топливом – по состоянию на 03.02.2023 запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 1160 тыс. тонн. Это на 375 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляют – 9,7 млрд м3 (около прошлогодних объемов)", – отметил Герман Галущенко.

Кроме того, глава Минэнерго подчеркнул, что уже началась подготовка к следующему отопительному сезону.

"Проводятся ремонты поврежденных генерирующих мощностей, которые целесообразно восстанавливать. Осуществляется восстановление системы передачи данных и систем распределения, реализуются проекты по строительству малой газовой генерации, рассредоточенной по населенным пунктам и отдельным потребителям. Также предполагается активное развитие возобновляемой энергетики, как промышленных объектов, так и малой возобновляемой генерации на стороне потребителей. Кроме того, планируются государственные программы стимулирования строительства резервных систем питания для критической инфраструктуры и домохозяйств небольшой мощности, предусматривающие установку солнечных панелей или ветротурбин с установками для хранения энергии, с соответствующим гибридным инвертором, который может работать как в автономном режиме, так и в рамках синхронизации. с сетью", – заявил Галущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Галущенко заявил, что Украина выиграла энергетическую битву с РФ, хотя некоторые риски все еще остаются. Поэтому страна готовится к следующим испытаниям на энергетическом фронте.

Ранее Галущенко заявил, что при отсутствии ракетных атак РФ на украинскую энергосистему к графикам плановых отключений тока возвращаться не придется. Те же отключения, которые будут применяться, будут "разовыми" – их целью будет проведение ремонтов.

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