Как правильно запустить генератор в первый раз после покупки и чего с ним нельзя делать. Инструкция

В Украину во время отключений света в Украине завезли так много генераторов, что их общая мощность уже достигла мощности одного энергоблока АЭС. Тем не менее, многие владельцы установок не знают о правилах первого запуска и обкатки беннзинового генератора.

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Если не провести все необходимые процедуры, жизненный ресурс устройства значительно снизится. Кроме того, увеличится риск поломок. OBOZREVATEL разбирался, как именно нужно запускать генератор в первый раз и что делать сразу после этого.

После покупки генератора в первую очередь нужно ознакомиться с инструкцией. Совет выглядит банально, но, как показывает практика, большинство новоиспеченных собственников генераторов, вообще не читают инструкцию, из-за чего сами же и снижают моторесурс техники.

Прочитав инструкцию, можно переходить к первому запуску генератора. Алгоритм действий таков:

проверить уровень масла, нехватка масла на этом этапе недопустима;

залить подходящий бензин в бензобак генератора; использовать рекомендуют А-92 (мы уже подробно рассказывали, какой бензин заливать в генератор, а какой нельзя);

произвести запуск двигателя.

Далее начинается этап обкатки. Ее главная цель – сглаживание микронеровностей при минимальных нагрузках на двигатель. В будущем это позволит устройству работать надежнее. Обкатка производится по такой схеме:

первые 20 минут генератор должен работать без подключения к какой-либо нагрузке;

генератор должен работать без подключения к какой-либо нагрузке; следующие 5 часов – работа с нагрузкой 30% (технику уже нельзя оставлять без нагрузки, но и нельзя сильно нагружать);

– работа с нагрузкой 30% (технику уже нельзя оставлять без нагрузки, но и нельзя сильно нагружать); еще 15 часов после этого – постепенное повышение нагрузки, но не более, чем до 50% мощности устройства.

После обкатки двигателя нужно совершить еще несколько манипуляций. Во всех случаях следует полностью заменить масло и свечу зажигания (в процессе обкатки образуется много металлической стружки, масло в итоге портится). Также, если во время обкатки расшатались какие-нибудь болты или клапаны, их нужно подтянуть и отрегулировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Госпотребслужба предупредила о возможных штрафах за использование генераторов без разрешение на выбросы. Такие разрешения можно получить бесплатно и за считанные часы, при этом несмотря на возможность налагать штрафы, в период военного положения и отключений тока бизнесу "прощают" возможные нарушения.

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