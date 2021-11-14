Британия призвала "друзей в Европе" бойкотировать "Северный поток-2"

Европейский союз должен привлечь надежных партнеров для бойкотирования запуска "Северного потока-2". Российский газопровод может подорвать безопасность всего ЕС.

Об этом заявила Элизабет Трасс – глава министерства иностранных дел Великобритании, в воскресенье, 14 ноября, передает Sunday Telegraph. По ее словам, с помощью "Северного потока-2" Российская Федерация будет манипулировать странами, пользующимися ее газом.

РФ таким образом может установить над ними контроль, считает британский политик. Она призвала присоединиться к этому мнению и другие европейские страны. По ее словам, это очень необходимо для безопасности всего Европейского союза.

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"Это значит выступить вместе против эксплуатации газопровода "Северный поток-2", – сказала Трасс.

Она отметила, что мировая пандемия коронавируса показала всему миру необходимость избегать зависимости "от ненадежных партнеров". Вместо того чтобы поддерживать российский газопровод, государства должны усиливать партнерские связи с теми странами, которые способствуют развитию свободной рыночной экономики.

На саммите НАТО в Риге представители Британии должны выдвинуть ряд предложений для противодействию "агрессии XXI века", добавила Трасс.

Отметим, что, несмотря на поступающие из России заявления, реально "Северный поток-2" сможет заработать не раньше марта или даже мая 2022 года, говорится в материале OBOZREVATEL. Причиной является отсутствие сертификации.

Заявку на сертификацию оператор газопровода – компания Nord Stream 2 AG – направила в Федеральное сетевое агентство Германии Bundesnetzagentur только 13 сентября. Немецкая сторона имеет 4 месяца, чтобы ее рассмотреть. После этого проект решения агентства будет передан Еврокомиссии. На рассмотрение она имеет два месяца, но этот срок может быть продлен.

Вероятно, что решение немецкого регулятора и дальнейшее решение Еврокомиссии будут рассматриваться буквально под микроскопом с позиции соблюдения верховенства права ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина рассчитывает, что сможет в случае необходимости увеличить импорт природного газа через Словакию. Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, стороны уже обсуждали возможность увеличения поставок.