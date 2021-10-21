По "Северному потоку-2" уже пустили газ: как изменятся цены и чего ждать Украине

Первую нитку газопровода "Северный поток-2" уже заполнили техническим газом, о чем заявила компания-оператор Nord Stream 2 AG. По ее информации, в трубу закачали 177 млн кубометров топлива, что обеспечило нужное давление для дальнейшей транспортировки. Но коммерческую прокачку газа вряд ли скоро начнут, ведь процесс сертификации еще не закончен.

Так когда же российский газопровод сможет начать работу и как повлияет на цены на газ, разбирался OBOZREVATEL.

Несмотря на то, что первая нитка газопровода уже заполняется газом, начать работу в ближайшие месяцы ему вряд ли удастся. Заявку на сертификацию газопровода компания Nord Stream 2 AG направила Федеральному сетевому агентству Германии Bundesnetzagentur только 13 сентября. У немецкой стороны есть 4 месяца, чтобы ее рассмотреть. После этого проект решения агентства передадут Еврокомиссии. На рассмотрения у нее есть 2 месяца, но этот срок может быть продлен еще на 2.

Видео дня

"Северный поток-2" может заработать не ранее марта 2022-го, или даже в мае. Без сертификации начать коммерческую прокачку газа невозможно.

"Компаниям в любом случае нужно бронировать определенные мощности, это возможно только у сертифицированного оператора – говорит руководитель программ аналитического центра DiXi Group Роман Ницович. – Сейчас к процессу сертификации внимание повышено. Решение немецкого регулятора и дальнейшее решение Еврокомиссии будут рассматриваться буквально под микроскопом с точки зрения соблюдения верховенства права ЕС".

Заполнение газом первой нитки газопровода – это демонстрация со стороны РФ того, что у них все технически готово, говорит Ницович. Этим они хотят ускорить сертификацию, к тому же, на своих условиях.

Такого же мнения придерживается президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар: "Идет просто игра нервов. Заполнением первой нитки Россия хочет показать своеобразную "морковку" ЕС. С другой стороны они продолжают "бить батогом", ведь не увеличивают транзит через ГТС Украины и газопровод Ямал-Европа. Они считают, что время работает на них и по мере того, как приближается зима, европейцы будут более сговорчивы".

По словам Гончара, основания надеяться на такую сговорчивость есть. Россия уже получила один положительный звонок от Брюсселя, когда Еврокомиссия не включила манипуляции Москвы в перечень факторов деструктивного влияния на ситуацию на газовом рынке в Европе.

"С точки зрения Кремля это значит, что Брюссель боится Москвы и не считает возможным называть вещи своими именами. Для Кремля это сигнал, что можно давить дальше", – говорит эксперт.

Еще в сентябре польская нефтегазовая компания PGNiG получила право принять участие в сертификации газопровода "Северный поток-2". Она будет работать вместе с Bundesnetzagentur.

НАК "Нафтогаз Украины" также решил не оставаться в стороне и обратился в Европейскую комиссию с просьбой приобщить его как третью сторону к дебатам касательно сертификации "Северного потока-2".

"Основная позиция в этой заявке состоит в том, что оператор "Северного потока-2" не может быть сертифицирован именно из-за неконкурентности действий "Газпрома". В том числе, через строительство и запуск в эксплуатацию этого газопровода. Заявление "Нафтогаза" на участие в процессе сертификации, если его примут, обяжет немецкого регулятора формально учитывать позицию и аргументы "Нафтогаза". Также это даст возможность нашей компании сообщать регулятору все те аргументы, которые свидетельствуют о несоответствии "Северного потока-2" европейскому законодательству. Это обеспечит большую прозрачность процесса", – заявил недавно на брифинге глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Цена на газ в Европе продолжает держаться на высоком уровне. К примеру, 18 октября, после отказа "Газпрома" бронировать дополнительные объемы транзита через Украину, стоимость фьючерсов на газ выросла с 1 054 долларов за тысячу кубов до 1 317 долларов. Упадут ли цены к показателям прошлого года в случае, если российская сторона сможет добиться сертификации "Северного потока-2"? Или же благодаря расширению своего влияния на европейском газовом рынке, "Газпром" будет стараться удержать выгодную для себя цену?

"Думаю, при таких высоких ценах, как сейчас, непременно появятся конкуренты. Они уже появляются, – говорит Ницович. – Некоторый психологический эффект, а с ним и снижение цен может и будет. Ведь цены на газ, о которых говорят, касаются фьючерсов. Эти цены – отражение тех рисков, которые на европейском газовом рынке видят трейдеры".

В то же время Гончар уверен, что цены на газ в ближайшее время существенно не упадут. По словам эксперта, сейчас Россия контролирует практически половину импорта газа в ЕС, потому она вполне может удерживать стоимость кубометров.

"Основная проблема в том, что "Газпрому" разрешили занять доминирующее положение. Соответственно, он может переламывать ситуацию в свою пользу. Какое-то время, используя глобальные тренды, "Газпром" продолжит держать высокие цены", – считает он.

Когда заработает "Северный поток-2" и заработает ли, сейчас прогнозировать сложно. И Украина, и Польша прилагают много усилий, чтобы этого не случилось. Более того, дискуссии касательно "Северного потока-2" и роли России в европейском газовом кризисе идут и в Германии. Но не использовать построенный и заполненный газом трубопровод, еще и в свете высоких цен на голубое топливо – это достаточно сложное решение. Действия российской стороны нарушают законодательство ЕС и ключевые принципы его существования. Потому "Северный поток-2" – это краш-тест для Европы. И пройдет ли она его – вопрос.