Украина надеется, что сможет увеличить поставки газа из Евросоюза: заявление Шмыгаля

Украина рассчитывает, что сможет в случае необходимости увеличить импорт природного газа через Словакию. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, стороны уже обсуждали возможность увеличения поставок.

По словам главы Кабмина, это может произойти в соответствии с договоренностями операторов ГТС Украины и Словакии. Об этом сообщает "УНИАН".

"Словакия является одним из ключевых партнеров Украины в сфере энергетики. Сегодня мы обсудили возможности увеличения поставок природного газа в Украину через территорию Словацкой Республики", – заявил Шмыгаль по результатам встречи с премьер-министром Словакии Эдуардом Хогером.

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Украинский премьер уверил, что Словакия будет способствовать синхронизации объединенной энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. "Объединение наших рынков значительно повысит уровень энергетической безопасности всей Центрально-Восточной Европы", – подытожил Шмыгаль.

Цена на газ в Европе остается высокой. Очередной скачок произошел из-за того, что российский концерн "Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на первый квартал 2022-го.

Польша также предлагала мощности по газопроводу "Ямал – Европа", но они остались невостребованными. При этом в 2021-м компания отказывается от долгосрочных бронирований, а выбирает в основном соглашения на месяц. Сейчас прозрачное аукционное бронирование в Европе заменило долгосрочные договоры на транзит газа. Цель – исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа.

Ранее стало известно, Украина ведет переговоры с Катаром касательно поставок сжиженного газа. Как заявил замминистра энергетики Максим Немчинов, правительство действительно работает над этим вопросом. Указывается, что топливо из Катара будут поставлять через LNG-терминалы Польши.

"Мы действительно работаем над прямым контрактами с Катаром. Это непростая история, но мы действительно над этим работаем", – заявил Немчинов.

Но для реализации данной цели нужно увеличить пропускную способность для транспортировки газа из Польши. Напомним, разговоры о поставках газа из Ближнего Востока ведутся давно.

В энергокризисе, который случился в Европе, продолжают обвинять российский "Газпром". Стоимость газа уже несколько раз била рекорды, а происходит это из-за сокращения поставок в страны еврорегиона. Специалисты объясняют, что это делается с целью одобрения со стороны ЕС запуска газопровода "Северный поток-2".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Палата представителей Соединенных Штатов включила в закон о расходах на нужды безопасности на 2022-й поправку о санкциях против "Северного потока-2". Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за это решение, а также призвал Сенат США утвердить закон.