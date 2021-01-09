Блогер показал качество дорог в Луганске: 'танки НАТО не пройдут'

Блогер Денис Казанский показал качество дорог в оккупированном Луганске – дорожное покрытие находится в плохом состоянии.

"Луганск. Танки НАТО не пройдут", – прокомментировал он в Twitter ситуацию в городе, добавив снимки провалившегося в яму автомобиля.

Качество дорог в "ЛНР" также высмеяли пользователи сети.

"Зато скоростной контроль в черте города соблюдается. И лежачих полицейских не надо", – иронизирует Евгений.

"Тогда НАТО на Жигулях заедут", – резюмировал пользователь с ником "Донбасс – это Украина".

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