Блогер показав якість доріг у Луганську: 'танки НАТО не пройдуть'

Блогер Денис Казанський показав якість доріг в окупованому Луганську – дорожнє покриття перебуває у поганому стані.

"Луганськ. Танки НАТО не пройдуть", – прокоментував він у Twitter ситуацію в місті, додавши знімки автомобіля, який провалився у яму.

Якість доріг у "ЛНР" також висміяли користувачі мережі.

"Зате швидкісний контроль у межах міста дотримується. І лежачих поліцейських не треба", – іронізує Євген.

"Тоді НАТО на Жигулях заїдуть", – резюмував користувач з ніком "Донбас – це Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник похвалився тим, що окуповані райони Луганської області майже повністю забезпечують себе м'ясом і молочними продуктами, яйцями, крупами, борошном і хлібобулочними виробами власного виробництва. Відповідна заява терористів стало об'єктом насмішок у мережі