Блогер показав якість доріг у Луганську: "танки НАТО не пройдуть"
Блогер Денис Казанський показав якість доріг в окупованому Луганську – дорожнє покриття перебуває у поганому стані.
"Луганськ. Танки НАТО не пройдуть", – прокоментував він у Twitter ситуацію в місті, додавши знімки автомобіля, який провалився у яму.
Якість доріг у "ЛНР" також висміяли користувачі мережі.
"Зате швидкісний контроль у межах міста дотримується. І лежачих поліцейських не треба", – іронізує Євген.
"Тоді НАТО на Жигулях заїдуть", – резюмував користувач з ніком "Донбас – це Україна".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник похвалився тим, що окуповані райони Луганської області майже повністю забезпечують себе м'ясом і молочними продуктами, яйцями, крупами, борошном і хлібобулочними виробами власного виробництва. Відповідна заява терористів стало об'єктом насмішок у мережі
Раніше на окупованій території Донецької області працівники Єнакіївського металургійного заводу провели мітинги з вимогами погасити заборгованість за заробітною платою. На акцію протесту зібралися працівники кількох цехів.
Також в окупованому Донецьку працівники Донецького металургійного заводу написали лист так званому ватажкові "ДНР" Денису Пушиліну через невиплати зарплат.
Крім того, у "ДНР" почали шукати інвесторів: серед головних напрямів вказуються виробництво продуктів харчування, ресторанний бізнес і нерухомість. Користувачі мережі висміяли надії "ДНР" на поліпшення інвестиційного клімату.