Что наш бизнес имеет на сегодня за свои труды по содержанию госаппарата и силовиков (если кто забыл, то деньги в бюджет поступают от налогоплательщиков):

- более 1,2 миллиона незакрытых уголовных производств, которые каждый год продлеваются (цифра, кстати, озвучена генпрокурором Венедиктовой)!

- в итоге 1000-2500 незакрытых уголовных дел на каждом прокуроре! Которые будут расследованы примерно никогда!

- при этом более новых 200 обысков в день!

- каждый год добавляет отечественному бизнесу ~ 300 тысяч новых уголовных производств;

- когда бизнес является потерпевшим (рейдерство, грабежи, поджоги и пр.), ему не помогают…

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99% дел из 1200000 не имеют ни малейшей судебной перспективы. Но зато имеют перспективу следственную - дёргать сотрудников повестками, нагнать жути обыском (на котором вдобавок забрать нужные для работы оргтехнику и документы), заблокировать деятельность компании и поназначать экспертизы. После этого расследование как правило прекращается и подвешивается. До суда не доходит ничего! Правда дело может закрыться, когда у предпринимателя есть реальные косяки, но он предпочитает "порешать" или бодро движется, когда это заказуха от конкурентов.

Я и бизнес не собираюсь идеализировать, включая свой, но для потребителя главным регулятором качества услуг и продукции может быть только жесткая конкуренция, а не 72 (да-да, именно столько!) надзирающих и карающих органа, которым пофиг на потребителя, а потребитель нужен только, чтобы с его помощью создать продавцу проблему, а потом ее потушить. И в итоге в выигрыше те предприниматели, кто не в ладах с законом, с сервисом, с уплатой налогов и не готовы к честной конкуренции…

При этом почему-то правоохранители есть во всех экономически развитых странах, действуют там жестко, но их активность четко регламентирована, а процессы расследования экономических преступлений строго стандартизированы не только законодательством, но и ведомственными нормативными актами.

Все помнят недавнюю нашумевшую историю с 325-миллионным штрафом, который харьковская Госпродпотребслужба выписала Новой Почте в результате проверки по разбитому 500-гривневому аквариуму.

И вот на днях в Союзе украинских предпринимателей – СУП – я тоже поучаствовал во встрече соучредителя НП Вячеслава Климова с журналистами нескольких изданий. Вячеслав рассказал, что хоть они и победили в этом противостоянии (благодаря вмешательству главы службы Владиславы Магалецкой центральная ГППС оперативно провела внутреннее расследование и отменила этот штраф!), но НП не принимает поздравления и не видит радости в этой победе.

Причин тому, по словам Климова, несколько:

- Горько констатировать, что бизнесу вновь приходится только и делать, что отбиваться от подобных наездов. Хотя многие посчитали, что 2014 год стал переломным, но системное давление на бизнес опять вернулось.

- Не нужно думать, что даже отбившись в результате наезда силовиков бизнес выходит победителем. Всегда остается шлейф в глазах инвесторов, кредиторов, клиентов и пр., а еще падает капитализация.

И остались вопросы:

- что делать компаниям, не обладающим известностью и ресурсом НП и которым даже публичность скандала мало чем поможет, а наоборот может разозлить?

- что общего между абсурдным штрафом в госбюджет и защитой прав конкретного потребителя?

- когда появится персональная ответственность чиновника, закрепившего своей подписью несоразмерное наказание налогоплательщику?

К словам Климова добавить, что да, мы знаем, что созидатели в любой стране главные. А бывший харьковский прокурор, ставший главой харьковской ДППС считает нас терпилами и подножным кормом, берет бумажку , выписывает штраф в 325 миллионов, и сразу подписывает бумагу в исполнительную службу о безусловном списании. Не вымогая напрямую денег, но типа: "идите, думайте…"!

Но самое грустное - ОН НА ЭТО ИМЕЕТ ПРАВО! Штрафы от оборота предприятия в Украине законны! Хоть 0,1%, хоть 10%, как решит "властитель судеб" из районного ДППС и прочие, наделенные властью "казнить или миловать", силовики. Разве только в ДППС дело? Точно также, при желании любого обиженного проверяющего, может вступить в силу пресловутый человеческий фактор и главный принцип нашего государства: "друзьям - все, врагам - закон!". И случился бы скандал, если бы НП оштрафовали не на абсурдные 325 млн., а на "скромный" миллион или 325 тысяч? И быстренько бы списали в бюджет через исполнительную службу, а там бегайте потом, судитесь, если делать нечего…

Кстати, знаете сколько за год у нас наказывают силовиков за противоправные действия? По данным судебной статистики "кількість ухвал винесених адміністративними судами про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються противоправними":

2018 р. — 31

2019 р. — 21

2020 р. — 13

И сравните эти цифры с 300 тысячами возбуждаемых каждый год против бизнеса бесперспективных уголовных дел!

К чему я это все? Одна из главных причин того, что экономика наша в ж.. (стагнирует) - это ее неконкурентноспособность. Мало нам того, что в Украине дороже энергоресурсы, дороже стоимость денег, а у банков почти нет желания кредитовать реальный сектор. И прочих напастей, увеличивающих цену производимой продукции. Так давайте к этому прибавим постоянно растущие расходы на защиту от силовиков, чиновников и проверяющих, считающих себя главными в стране, а бизнесменов барыгами и терпилами.

Вот только расходы эти потом никуда не деваются, а вешаются на себестоимость продукции! В итоге она становится неконкурентна даже на внутреннем рынке, это сказывается на зарплатах и оттоке каждый год сотен тысяч сотрудников-созидателей в сопредельные страны. В результате работающих становится все меньше, надзирателей над ними все больше, их аппетиты только растут и этот замкнутый круг нас когда-то угробит...

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