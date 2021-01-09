Биткоину предсказали скачок до 80 тысяч долларов, за которым последует обвал

Курс биткоина в среднесрочной перспективе может подскочить до 70-80 тысяч долларов.

Однако за ростом последует откат на 40%, прогнозирует генеральный директор цифрового актива фирмы Panxora Гэвин Смит в комментарии Coindesk.

"В течение трехлетнего периода, это большой актив. Но в долгосрочной перспективе существует риск того, что технологические разработки могут обогнать биткоин. Всегда опасно полностью игнорировать риск", – отметил Смит.

Другие аналитики также ожидают падения биткоина, прежде всего, из-за нестабильности криптовалюты. По их словам, возможные дальнейшие прыжки в стоимости не будут вызывать удивление. Однако в итоге монета может вернуться к уровням, которые наблюдаются сейчас.

Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

В последние дни стоимость биткоина резко пошла вверх после того, как в Вашингтоне после многотысячного митинга сторонников президента Дональда Трампа протестующие двинулись на штурм Капитолия, чтобы помешать формальному утверждению результатов выборов.

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