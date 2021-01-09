Біткоїну напророкували стрибок до 80 тисяч доларів, за яким послідує обвал
Курс біткоїна в середньостроковій перспективі може підскочити до 70-80 тисяч доларів.
Однак за зростанням піде відкат на 40%, прогнозує генеральний директор цифрового активу фірми Panxora Гевін Сміт у коментарі Coindesk.
"Протягом трирічного періоду, це великий актив. Але в довгостроковій перспективі існує ризик того, що технологічні розробки можуть обігнати біткоїн. Завжди небезпечно повністю ігнорувати ризик", – зазначив Сміт.
Інші аналітики також очікують падіння біткоїна, перш за все, через нестабільність криптовалюти. За їх словами, можливі подальші стрибки у вартості не викликатимуть подив. Однак у результаті монета може повернутися до рівнів, які спостерігаються зараз.
Нова хвиля зростання курсу валюти почалася в грудні, коли за кілька тижнів біткоїн подорожчав на 40%. За підсумками 2020 року курс виріс на 240%.
В останні дні вартість біткоїна різко пішла вгору після того, як у Вашингтоні після багатотисячного мітингу прихильників президента Дональда Трампа протестувальники рушили на штурм Капітолію, щоб перешкодити формальному затвердженню результатів виборів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Аналітики зазначали, що зараз відбувається сплеск інтересу до криптовалют, що підштовхує їх котирування вгору. Подорожчання біткоїна обумовлено надіями на становлення криптовалют загальноприйнятим засобом платежу в майбутньому. Експерти прогнозують, що монета буде рости і далі.
У JPMorgan прогнозують, що в довгостроковій перспективі ціна біткоїна може перевищити 146 тисяч доларів. Представники банку зазначили, що в майбутньому криптовалюта буде поступово витісняти золото як "захисний актив", а вже в найближчий рік її курс може коливатися в межах 50-100 тисяч доларів.
Курс біткоїна може злетіти до 340 тисяч доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів. Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанта розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.