Биткоин резко подорожал и приблизился к рекордной отметке

Среднерыночная стоимость биткоина в пятницу, 8 января, поднялась до 39,7 тысячи долларов. За сутки главная цифровая валюта подорожала на 6%, а за последнюю неделю – на 34%.

Рыночная капитализация монеты превысила 738,4 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Из-за скачков курса инвесторы, которые торгуют с кредитным плечом, потеряли около 800 млн долларов. Убытки понесли те, кто держал короткие позиции и ожидал падения цены биткоина.

Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

В последние дни стоимость биткоина резко пошла вверх после того, как в Вашингтоне после многотысячного митинга сторонников президента Дональда Трампа протестующие двинулись на штурм Капитолия, чтобы помешать формальному утверждению результатов выборов.

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