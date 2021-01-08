Біткоїн різко подорожчав і наблизився до рекордної позначки
Середня ринкова вартість біткоїна в п'ятницю, 8 січня, піднялася до 39,7 тисячі доларів. За добу головна цифрова валюта подорожчала на 6%, а за останній тиждень – на 34%.
Ринкова капіталізація монети перевищила 738,4 млрд доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.
Через стрибки курсу інвестори, які торгують з кредитним плечем, втратили близько 800 млн доларів. Збитків зазнали ті, хто тримав короткі позиції і чекав падіння ціни біткоїна.
Нова хвиля зростання курсу валюти почалася в грудні, коли за кілька тижнів біткоїн подорожчав на 40%. За підсумками 2020 року курс виріс на 240%.
В останні дні вартість біткоїна різко пішла вгору після того, як у Вашингтоні після багатотисячного мітингу прихильників президента Дональда Трампа протестувальники рушили на штурм Капітолію, щоб перешкодити формальному затвердженню результатів виборів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Аналітики зазначали, що зараз відбувається сплеск інтересу до криптовалют, що підштовхує їх котирування вгору. Подорожчання біткоїна обумовлено надіями на становлення криптовалют загальноприйнятим засобом платежу в майбутньому. Експерти прогнозують, що монета буде рости і далі.
У JPMorgan прогнозують, що в довгостроковій перспективі ціна біткоїна може перевищити 146 тисяч доларів. Представники банку зазначили, що в майбутньому криптовалюта буде поступово витісняти золото як "захисний актив", а вже в найближчий рік її курс може коливатися в межах 50-100 тисяч доларів.
Курс біткоїна може злетіти до 340 тисяч доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів. Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанта розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.