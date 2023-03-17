Без разблокирования портов экономику Украины ждут очень сложные времена, – Зинченко

Проблемы украинской экономики будут усложняться, поэтому необходимо решить этот вопрос и дать возможность всем типам грузов экспортироваться по Черному морю. Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко на "Саммите экспортеров" от Forbes.

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"Без разблокирования портов нашу экономику ждут очень тяжелые времена. Поэтому надеемся, что все типы грузов будут использовать свободное судоходство в Украине", - сказал он.

Он также отметил, что сейчас развивается дунайское судоходство – хотя, конечно, оно не сможет решить все экспортные проблемы, пока не будут разблокированы порты Черного моря.

"Дунайские порты это экспортное окно. Ведь двери – морское судоходство – для нас пока закрыты", - подчеркнул он.

В то же время он отметил, что кроме блокировки портов экспортеры сталкиваются с рядом других проблем, а именно с очередями на железнодорожных и автомобильных западных переходах.

Ранее первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что Украина стремится расширить международное соглашение по экспорту зерна, поскольку это позволит поддержать экономику страны и нарастить ВВП. В то же время, заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что без разблокирования портов украинской экономике будет трудно восстановиться и зерновой коридор это временный рисковый механизм, поэтому Украина призывает всех партнеров и международные организации присоединиться к возвращению свободного судоходства в Черном море.