Украина не получит замороженные активы России в ближайшее время, – министр финансов

Замороженные активы России не поступят в Украину в ближайшее время. По словам министра финансов Сергея Марченко, это сложный вопрос, который принимается каждой страной отдельно.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона. "Решения по таким активам принимают правительства тех стран, где эти активы заморожены. Однако сказать, что эти средства поступят в Украину в ближайшем будущем, я пока не могу", – отметил он.

При этом министр подчеркнул: США и Канада гораздо активнее прорабатывают этот вопрос, чем страны Европы. У которых, по его словам, "с этим все гораздо сложнее".

В то же время Марченко выразил уверенность, что Европа не "спрыгнет" с этого процесса. И уже в ближайшее время активизирует свои усилия по передаче Украине замороженных активов России.

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"Я знаю, что такая работа ведется в Канаде и США. В Европе с этим несколько сложнее, но я уверен, что они также присоединятся к этому процессу как можно скорее", – резюмировал он.

Отметим, что в Сенате США хотят добавить в пакет помощи Украине на 33 млрд долларов положение о конфискации активов российских олигархов. Средства от их продажи планируется передавать Украине.

"Украине нужна вся помощь, которую она может получить. И в то же время нам нужны все активы, которые мы можем собрать, чтобы предоставить Украине необходимую помощь", – сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что США не намерены возвращать российским олигархам их арестованные активы после окончания развязанной РФ войны. Кроме того, в администрации Байдена еще нет четкого понимания, станет ли подписание мирного договора поводом для отмены санкций против России.